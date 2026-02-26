Entre Ríos fue una de las provincias que recibió menos fondos nacionales

Entre Ríos recibió uno de los incrementos reales más bajos de fondos nacionales en 2025, con apenas 0,4%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El promedio nacional fue de 2,7% y varias provincias superaron ampliamente ese nivel.
Entre Ríos fue una de las provincias con menor aumento real de fondos nacionales en 2025, al registrar un crecimiento de apenas 0,4%, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El dato ubicó a la provincia por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 2,7% en términos reales.
Si bien los recursos enviados por el Gobierno Nacional mostraron un incremento nominal, el ajuste por inflación reflejó que el crecimiento efectivo fue mínimo en comparación con otras jurisdicciones del país.
El análisis señaló que Entre Ríos quedó rezagada frente a provincias como Buenos Aires, que registró una suba real del 3,8%, y Salta, que encabezó el ranking con un aumento del 4,7%.
Transferencias automáticas y no automáticas
En cuanto a las transferencias automáticas —principalmente coparticipación federal— Entre Ríos recibió $2.769.293 millones durante 2025. Esto representó un incremento nominal del 41,3% respecto al año anterior.
No obstante, al considerar el impacto de la inflación, el crecimiento real fue de apenas 0,4%. Es decir, el aumento en términos concretos prácticamente se mantuvo estancado.
En relación con las transferencias no automáticas, la provincia percibió $66.703 millones, con una variación nominal del 33,9%. Sin embargo, el crecimiento real fue de solo 0,6%, publicó Uno.
Comparación con otras provincias
En total, Entre Ríos recibió $2.835.996 millones a lo largo de 2025. La variación real global fue del 0,4%, cifra que la ubicó en niveles similares a Santa Cruz (0,4%) y La Pampa (0,2%).
Por su parte, Santa Fe registró un crecimiento real del 0,6%, también por debajo del promedio nacional, aunque levemente superior al de Entre Ríos.
En contraste, además de Salta y Buenos Aires, otras provincias que mostraron mayores incrementos reales fueron Chaco (3,7%), Neuquén (3,2%) y Tucumán (3,3%).