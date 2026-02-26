 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Cinco años y medio de prisión para hombre de Gualeguaychú que abusaba de chicas a cambio de droga

Un hombre acordó una pena de cinco años y medio por corrupción de menores y abuso sexual en Gualeguaychú. Las denunciantes fueron tres jóvenes de entre 15 y 16 años al momento de los hechos.

26 de Febrero de 2026
La causa se inició en 2022.
La causa se inició en 2022.

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre acordó una pena de cinco años y medio por corrupción de menores y abuso sexual en Gualeguaychú. Las denunciantes fueron tres jóvenes de entre 15 y 16 años al momento de los hechos.

En un juicio abreviado en Gualeguaychú, un hombre de 44 años admitió su responsabilidad por hechos vinculados a corrupción de menores y abuso sexual, y acordó una pena.

 

La fiscal Martina Cedrés destacó que el reconocimiento de culpabilidad permitió arribar a una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva, publicó MaximaOnline.

Cedrés aclaró que “la sentencia del juez haciendo lugar o no, estará la próxima semana”.

La fiscal dijo que las personas denunciantes fueron tres en una causa que se inició en 2022, cuando las víctimas tenían entre 15 y 16 años, por la denuncia de una madre.

 

Estaba en prisión domiciliaria

El imputado está con prisión domiciliaria desde diciembre de 2023, y antes en una unidad carcelaria, eso se tendrá en cuenta para el cumplimiento de la pena, es decir que puede ser menor a la pena el tiempo en una unidad carcelaria.

El hombre tomaba fotos eróticas y tocaba a adolescentes a cambio de alcohol y droga en una vivienda céntrica de la ciudad de Gualeguaychú.

 

Las denunciantes manifestaron que el hombre les suministraba droga en forma gratuita y a cambio las tocaba, les tomaba fotos o filmaba. La mayoría de los contactos se producían por Instagram y otras redes sociales y se concretaba el encuentro en el domicilio del imputado, mayormente los fines de semana.

Temas:

Abuso sexual corrupción de menores
