Dictaron prisión preventiva por 45 días para pareja acusada de abuso sexual infantil en Victoria

Policiales

24 de Febrero de 2026
El caso se tramita bajo estricta reserva.
El caso se tramita bajo estricta reserva.

REDACCIÓN ELONCE

La Justicia de Victoria dictó prisión preventiva por 45 días para una pareja, quienes están bajo una grave acusación de abuso sexual infantil.

 

La denuncia fue realizada por uno de los niños que la pareja había adoptado, ahora adulto, quien aseguró haber sido víctima de abuso y también relató cómo sus otros hermanos sufrieron abusos similares, según publicó Entre Ríos Ahora.

 

La pareja, que se había hecho conocida por ser la primera en contraer matrimonio igualitario en Victoria en 2015, enfrenta una grave denuncia penal que involucra a los cuatro menores bajo su custodia.

 

Según el periodista Roberto Caminos, los menores que estaban a cargo de los acusados eran un niño con discapacidad, su hermano gemelo, una niña de 11 años y otro menor.

 

El caso se tramita bajo estricta reserva, dado el carácter sensible de la denuncia. La investigación penal está a cargo del fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria, mientras que el juez de Garantías, José Alejandro Calleja, fue el encargado de dictar la prisión preventiva para los imputados.

 

Intervención de Copnaf y el avance de la investigación

Desde el Copnaf, confirmaron su intervención en el caso, aunque, por razones legales y para proteger la identidad de los menores, no se han brindado detalles adicionales sobre su accionar. El caso continúa bajo una etapa investigativa.

Temas:

presunto abuso sexual infantil Denuncia penal prisión preventiva pareja acusada de abuso Victoria
