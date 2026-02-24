Cotapa aguarda la audiencia que definirá su futuro: “Confiamos que nuestra propuesta es la mejor”

La situación de Cotapa volverá a definirse en el ámbito judicial el próximo 12 de marzo. Ese día se realizará la audiencia convocada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, donde se evaluará la propuesta presentada por la cooperativa que actualmente explota la planta en el marco del proceso de quiebra.

Desde Cotapa, los trabajadores remarcan que la instancia no solo definirá la propiedad de los activos, sino también la continuidad de un esquema productivo que lograron sostener desde el cierre de la empresa en 2022. Carlos Strada, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa Limitada, explicó que la iniciativa fue presentada hacia fines del año pasado y que busca dar cierre a un proceso que lleva más de tres años.

“Estamos esperando la audiencia pública convocada por el juez Moia. Ahí se evaluará nuestra propuesta de compra. Queremos cerrar esta etapa que empezamos cuando la empresa cerró sus puertas”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que el ofrecimiento fue diseñado según la capacidad real de la organización y que contempla garantías concretas.

Una propuesta ajustada a la realidad productiva

Strada detalló que el esquema presentado prevé que el título de propiedad no se transfiera hasta cancelar la totalidad del compromiso económico. Según explicó, esa condición fue incluida como señal de cumplimiento. “La propuesta se ajusta a nuestras posibilidades. No recibiríamos la titularidad hasta terminar de pagar los bienes. La garantía es la propia fábrica”, afirmó.

El dirigente también puso el foco en el impacto que tendría una resolución desfavorable. Señaló que, si la oferta no prospera, el camino sería la liquidación mediante remate, lo que implicaría el cierre definitivo. “Nos cuesta hasta nombrarlo. Cuando cierra una fábrica no solo afecta a quienes trabajan acá, también golpea a proveedores, transportistas y clientes”, indicó.

Cotapa ha aumentado la producción. Foto: Elonce.

Actualmente la cooperativa está integrada por 45 asociados, con 40 activos en tareas productivas. Además, existe un convenio con otra organización que suma 27 personas en distintas funciones. El proyecto, según remarcan, no solo preservó puestos de trabajo sino que también generó nuevas oportunidades laborales.

Inversión y reorganización interna

Durante la recorrida por la planta, Fabián Russian, encargado de producción, describió las transformaciones realizadas en los últimos años. Con casi cuatro décadas en la empresa, explicó que la modernización fue posible gracias a decisiones colectivas.

“Hemos modernizado con estrichadora, zorra eléctrica e impresoras digitales. Fue un esfuerzo grande, incluso resignando parte del sueldo, para darle un salto de calidad a nuestros productos”, expresó.

Russian detalló que la línea de envasado Tetra Pak tiene capacidad para 6.000 unidades por hora y que pueden alcanzar una producción diaria cercana a 60.000 litros, dependiendo de la materia prima disponible. “Hemos tenido semanas completas de producción continua en épocas de mayor volumen”, explicó.

Mientras aguardan la definición judicial, desde Cotapa aseguran que continuarán trabajando bajo el marco legal vigente. Strada sintetizó la expectativa del grupo: “Tenemos que ajustarnos a derecho y confiar en que esta propuesta es la mejor alternativa para que todos puedan cobrar lo que se les debe”.