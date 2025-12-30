Cotapa inauguró un nuevo local en Barrio San Agustín

REDACCIÓN ELONCE
La cooperativa Cotapa, una histórica marca de Paraná, abrió este martes las puertas de su cuarto local. Está ubicado en barrio San Agustín, específicamente en la intersección de las calles Gutiérrez y Montiel, supo Elonce.
La cooperativa Cotapa, una histórica marca de Paraná, abrió este martes las puertas de su cuarto local. Está ubicado en barrio San Agustín, específicamente en la intersección de las calles Gutiérrez y Montiel.
Carlos Estrada, presidente de la cooperativa, expresó su satisfacción por la exitosa apertura, subrayando que el local de San Agustín es el cuarto local de Cotapa en la capital entrerriana. En ese sentido, en diálogo con Elonce, recordó: “Nosotros somos gente que quedó sin trabajo y nos hicimos cargo de la administración de una fábrica. Agradecemos a mucha gente que nos ha ayudado, proveedores, clientes, profesionales, gente que hoy no está físicamente, y esto es también para ellos”.
Resaltó el apoyo fundamental de los cooperativistas y del equipo que trabaja dentro de la cooperativa: “Este es nuestro cuarto local. Teníamos expectativas y está viniendo mucha gente, eso nos da mucha más felicidad”.
“Es un camino que empezamos a recorrer parte del 2022 y 2023 hasta la fecha. Queremos resolver el tema de la quiebra, para bien de nosotros y de todos los que componen la quiebra”, dijo.
A pesar de la celebración por la nueva apertura, la cooperativa aún enfrenta desafíos significativos relacionados con su situación legal y financiera. Actualmente, Cotapa se encuentra a la espera de una resolución judicial sobre su propuesta de compra de la fábrica. “Este año hicimos una propuesta de compra teniendo en cuenta nuestras posibilidades de pago sin que nos afecte financiera y económicamente, y estamos a la espera de la decisión judicial. Nosotros tenemos permiso hasta junio para operar. Estamos jugados y con nuestro objetivo claro, esperando una respuesta positiva”, explicó Estrada.
A pesar de estos obstáculos, la cooperativa sigue desarrollando nuevos productos y expandiendo su presencia en la ciudad y el país. Entre los nuevos productos que planean lanzar están el queso crema y el yogur natural, como parte de su estrategia para aumentar las ventas y fortalecer la cooperativa. “Hay muchos proyectos. No abrimos locales solo por abrir, lo hacemos para poder ir al consumidor y generar ingresos”, añadió Estrada.
Además de la expansión comercial, Cotapa es un motor de empleo y crecimiento económico en la región. En total, 45 cooperativistas, junto con 34 empleados contratados, contribuyen al funcionamiento de la cooperativa. “Estamos hablando de 45 cooperativistas activos, más 34 empleados contratados en calidad de profesionales”, detalló Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, destacando la importancia del empleo generado por la cooperativa en la comunidad.
A nivel nacional, Cotapa también se ha expandido más allá de la ciudad de Paraná, trabajando en 14 provincias del país y consolidándose como una marca de confianza en el sector alimenticio. “Los paranaenses conocen la marca, se ha ido instalando cada vez más a partir de inversión, productos nuevos y demás. Estos canales de comercialización funcionan para ello”, dijo.
El nuevo local no solo ofrece productos elaborados por Cotapa, sino también aquellos de marcas asociadas. “Hemos logrado ser representantes de algunas marcas, como pastas, fiambres, y algunos quesos que no producimos nosotros. Esto nos permite ofrecer precios competitivos y una variedad de productos a la comunidad”, explicó Estrada.
El local de San Agustín es una muestra del crecimiento que Cotapa ha experimentado en los últimos años, gracias a su capacidad de adaptación e innovación. Además, la cooperativa mantiene un fuerte compromiso con la comunidad, participando activamente en mercados municipales y en ferias barriales.
A pesar de los desafíos judiciales, los miembros de Cotapa se muestran decididos a asegurar el futuro de la cooperativa. “El deseo desde que arrancamos fue tratar de que Cotapa no desaparezca. Es una marca de más de 60 años y sería muy triste que cerrara. Somos empleados, tenemos a Cotapa en nuestro corazón y queremos que esto salga bien”, manifestó Estrada con emoción. Elonce.com