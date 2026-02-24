Previo al pico de marzo, reforzaron controles con 40 ovitrampas para prevenir el dengue en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná intensificó los controles preventivos con la colocación de 40 ovitrampas para detectar la presencia del mosquito transmisor del dengue.
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná está intensificando las medidas preventivas ante la posible llegada del dengue. Este año, la ciudad no ha registrado casos activos, pero las autoridades se mantienen en alerta para evitar cualquier brote en los próximos meses. Para ello, se han colocado cerca de 40 ovitrampas en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
Claudia Enrique, secretaria de Salud de la Municipalidad, explicó a Elonce: "Los dispositivos son sensores que marcan postura de huevos". Estas ovitrampas son una herramienta clave en el monitoreo de la población de mosquitos Aedes aegypti, transmisores del dengue, y permiten realizar
descacharrizaciones preventivas en zonas con alta concentración de estos insectos.
Descacharrización y alertas por clima seco y lluvias excesivas
En función de los resultados obtenidos de las ovitrampas, las autoridades realizan descacharrizaciones intercaladas con otras actividades sanitarias, como la vacunación. "Uno o dos operativos por semana", destacó Enrique. A pesar de no contar con casos confirmados, las condiciones climáticas de este verano, con temperaturas altas y periodos de sequedad, requieren de una vigilancia constante.
Enrique también alertó sobre los depósitos de agua acumulados tras las lluvias excesivas, que pueden convertirse en focos de reproducción del mosquito: "Hay muchos depósitos de agua. Va a traer mosquitos". En este contexto, recomendó a los vecinos de Paraná realizar un recorrido por sus viviendas para detectar y eliminar cualquier recipiente con agua estancada, como piletas domésticas sin circulación de agua o comederos de mascotas.
Educación y participación comunitaria en la lucha contra el dengue
Un aspecto destacado de las acciones preventivas es la participación de la comunidad en el monitoreo del mosquito. "Los chicos de la escuela Marcelino Román de 5º grado se llevaron una ovitrampa y la están experimentando", explicó Enrique, resaltando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la lucha contra el dengue. Las ovitrampas están ubicadas en lugares estratégicos como dependencias municipales, provinciales, cementerios y clubes, además de barrios como San Agustín, Quintas al Sud, El Paracao, y la zona del Hospital San Martín, que históricamente ha presentado una mayor cantidad de mosquitos.
La funcionaria también señaló que, en barrios como Bajada Grande y La Toma, la presencia del Aedes aegypti es más notoria, debido a los depósitos de agua acumulados por las lluvias y la vegetación en la zona. "El Aedes siempre está cerca del humano", agregó Enrique, subrayando la importancia de mantener el control en áreas de alta concentración humana.
La recomendación de las autoridades es clara: ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, náuseas y vómitos, los vecinos deben acudir a un centro de salud. En caso de confirmarse un diagnóstico de dengue, es fundamental el uso de repelentes.