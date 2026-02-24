Jubilados manifestaron su disconformidad con el aumento y pidieron participar en las paritarias

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná manifestó su disconformidad con la propuesta oficial del Gobierno de Entre Ríos y reclamó que los incrementos sean remunerativos y no bonos no aportables, al considerar que el esquema afecta el poder adquisitivo del sector pasivo.

La oferta salarial incluyó una suma fija no remunerativa que, en el caso de los jubilados, asciende a 75.000 pesos, lo que representa un incremento de 50.000 pesos respecto del monto anterior. Desde la entidad señalaron que esta modalidad no impacta en el haber mensual ni en futuros ajustes, y que tampoco fortalece el sistema previsional.

En diálogo con Elonce, Mario Huss, vicepresidente del Centro, expresó que el sector se siente nuevamente relegado. “Efectivamente, los jubilados y pensionados provinciales nos sentimos marginados ante esta situación. El aumento que nos dieron es una verdadera vergüenza porque no alcanza para nada”, afirmó.

Impacto en el ingreso mensual

Huss sostuvo que el monto anunciado resulta insuficiente frente a los gastos habituales que afrontan los adultos mayores. “Estamos hablando de 75.000 pesos que no alcanzan para nada. Si uno va a un supermercado a comprar, no alcanza”, remarcó, y señaló que muchos jubilados deben destinar gran parte de sus ingresos a medicamentos, servicios e impuestos.

El dirigente también hizo referencia a situaciones familiares complejas. Según indicó, en algunos casos los adultos mayores colaboran económicamente con hijos que se encuentran sin empleo, lo que amplía la presión sobre el ingreso mensual.

Centro de Jubilados.

Desde el Centro insistieron en que el esquema aprobado implica una pérdida de poder adquisitivo y reiteraron el pedido de que el sector pasivo pueda participar de las discusiones salariales. “Queremos participar de las paritarias. Tenemos derechos y obligaciones y la Constitución Provincial así lo establece”, sostuvo Huss.

Preocupaciones por la obra social

Durante la entrevista, el vicepresidente también planteó preocupaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social provincial. Mencionó demoras en autorizaciones y cambios en la cobertura de medicamentos, lo que —según afirmó— repercute directamente en la calidad de vida de los jubilados.

“Antes había descuentos del 70 por ciento en medicamentos y ahora son del 40. En algunos casos las autorizaciones demoran semanas”, indicó, al describir las dificultades que, según su visión, atraviesan los afiliados.

Los jubilados anticiparon que continuarán trabajando junto a otros centros para intentar que la medida sea revisada.