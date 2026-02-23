El IAPV y la Municipalidad de Colón impulsan el financiamiento para finalizar 72 viviendas

El presidente del IAPV visitó al Intendente y a los Concejales locales para dialogar sobre el financiamiento para finalizar las 72 viviendas. Durante la reunión, se destacó que el crédito de IAPV es la única opción viable para poder finalizar la obra.
Días pasados, el intendente de Colón, José Luis Walser recibió en el Honorable Concejo Deliberante a Manuel Schönhals, presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda ( IAPV ), en una reunión de la que participaron concejales de todos los bloques.
El encuentro se enmarca en la gestión que impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal ante la posibilidad de que el Gobierno de Entre Ríos, a través del IAPV, financie la terminación de las 72 viviendas. En ese marco, se convocó al titular del organismo provincial para que exponga ante el cuerpo legislativo local los alcances, beneficios y condiciones del crédito propuesto y los ediles puedan evacuar dudas.
La única alternativa para reanudar y concluir la obra
En su exposición, Schönhals explicó que, de acuerdo con la experiencia del organismo y casos similares en distintas localidades de la provincia, la posibilidad concreta para finalizar el complejo de 72 viviendas es que el Municipio acompañe el crédito provincial, lo que permitiría recomenzar los trabajos y avanzar hacia la terminación de la obra.
Asimismo, el titular del IAPV brindó ejemplos de experiencias similares que se han intentado desarrollar en Entre Ríos bajo la modalidad de iniciativa privada pero que la misma no funcionó, mientras que la articulación entre municipios y Provincia posibilitó reactivar proyectos habitacionales y dar respuesta a la demanda de vivienda.
Sesión extraordinaria: jueves 26 de febrero
Con la información institucional ya presentada ante todos los bloques, el Honorable Concejo Deliberante convocará a una sesión extraordinaria para tratar el proyecto. El llamado a la extraordinaria será para el próximo jueves 26 de febrero, instancia en la que se pondrá a consideración la iniciativa vinculada al crédito para concluir las 72 viviendas.