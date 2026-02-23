Gremios docentes ratificaron los motivos del rechazo de la oferta salarial: “No contempla los reclamos de los trabajadores”

La oferta salarial presentada por el gobierno provincial fue rechazada de manera contundente por los gremios docentes, que ratificaron su postura tras la última reunión paritaria y confirmaron la continuidad del paro. Los sindicatos aseguraron que la propuesta no cumple con los criterios establecidos por las comisiones salariales ni contempla los reclamos históricos del sector.

“En primera instancia, luego de la paritaria y de haber dialogado los sindicatos docentes con los representantes del gobierno, se rechazó la oferta presentada en este momento porque no contenía los reclamos que tenemos trabajadores y trabajadoras de la educación”, sostuvo Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER.

Lía Fimpel. Foto: Elonce.

Desde el principal sindicato docente de la provincia remarcaron que la propuesta carece de los elementos necesarios para representar una verdadera recomposición salarial y señalaron que los montos ofrecidos resultan insuficientes frente al contexto inflacionario actual.

Reclamos por montos bajos y falta de criterios remunerativos

En la misma línea, Abel Antivero, secretario general de AGMER, fue categórico al explicar los motivos del rechazo. “No respondía a nuestros criterios de comisión de salario. Por lo tanto, pedimos un cuarto intermedio y junto con el resto de los sindicatos que nos están acompañando decidimos rechazarlo por los montos bajos que caracterizaban la propuesta”.

El dirigente explicó además que el Congreso del sindicato se encuentra en cuarto intermedio y será el órgano que definirá los próximos pasos. “Ahora volvemos a Congreso, que está en cuarto intermedio, que definirá los pasos a seguir. Nos declaramos en beligerancia. Eso significa que el gobierno tiene cinco días para poder hacer una propuesta modificada y superadora en la Secretaría de Trabajo”, precisó.

Abel Antivero. Foto: Elonce.

Respecto a la medida de fuerza, Antivero confirmó su continuidad: “Está ratificado. Nosotros lo que vamos a hacer es ratificarlo a través de nuestra entidad porque somos sindicato de base CTERA y entendemos que el pedido de apertura de paritaria nacional está vigente y ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”.

Los puntos de la propuesta y el planteo de AMET

La oferta salarial rechazada incluía un pago de $45.000 no remunerativo y no bonificable para trabajadores activos, $30.000 para pasivos, un 50% de aumento en la Ayuda Escolar y un bono de $25.000 destinado a quienes acrediten más de diez años de antigüedad. Sin embargo, los gremios cuestionaron que estos montos no impactan en el salario básico ni en los aportes jubilatorios.

Desde AMET, su secretario general Andrés Besel también fundamentó el rechazo. “Nosotros avalamos el rechazo en tanto los rubros y los criterios que son remunerativos y bonificables (artículo 82 inciso D de la Constitución de Entre Ríos) está expresado que todo lo que sea recomposición salarial debe tener aportes para la Caja Jubilatoria. Eso no se cumplía, los montos son escasos y se ha rechazado”.

Besel adelantó que el jueves se realizará un Congreso Extraordinario de delegados para analizar la situación junto al frente gremial docente. “El jueves en Congreso Extraordinario de delegados vamos a evaluar la situación dentro de lo que es el frente gremial docente para, entre todos, tratar de lograr un acuerdo con el gobierno que contemple una recomposición salarial ayude a los compañeros para llevar una vida normal con su familia y tener expectativas de desarrollarse en su carrera”.