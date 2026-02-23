Fate y el sindicato se reúnen con más de 900 despidos en juego

El conflicto por el cierre de la histórica planta de Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, tendrá este lunes una nueva instancia de negociación. A las 12 del mediodía se realizará una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo - que conduce Julio Cordero-, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días por el Ministerio de Capital Humano. Será una instancia clave para intentar destrabar una disputa que mantiene paralizada la fábrica y en vilo a más de 900 trabajadores. Por ahora, las posiciones están muy lejos.

Desde la cartera laboral aclararon que el rol del Gobierno será estrictamente formal. “La Secretaría tiene un rol pasivo. El procedimiento es así: primero tienen que conversar las partes, la empresa y el gremio”, señalaron fuentes oficiales. La conciliación obliga a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, es decir, a reanudar la actividad mientras continúan las negociaciones.

Fate

La empresa, sin embargo, sostiene que esa normalización aún no es posible. En un comunicado, Fate anunció el cese de actividades en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, y argumentó que acatará la conciliación “una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles”. Según un vocero, la fábrica continúa ocupada por trabajadores, lo que impide retomar la producción. “La empresa acató la conciliación obligatoria, pero no se puede llevar a cabo porque la planta está tomada y no están dadas las condiciones de seguridad”, afirmó.

Del lado sindical, la postura es diametralmente opuesta. Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), ratificó que el reclamo es la reapertura inmediata y la presentación de un plan productivo que garantice la continuidad laboral. “Hemos ratificado que nuestro reclamo es que se ponga en funcionamiento la planta y se busque una solución definitiva para poder seguir adelante”, sostuvo. El gremio permanece dentro de las instalaciones desde el miércoles y convocó este domingo un festival contra el cierre, informó La Nación.

La disputa tiene además un componente político e institucional. El gobierno bonaerense de Axel Kicillof también dictó la conciliación obligatoria a través de su Ministerio de Trabajo, lo que abrió una discusión sobre la potestad para intervenir en el conflicto de una planta radicada en territorio provincial pero bajo competencia nacional en materia laboral.

El cierre de Fate se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración industrial. En su comunicado, la compañía destacó que durante más de 80 años construyó un liderazgo basado en la inversión y el desarrollo tecnológico, y que fue pionera en la producción de neumáticos radiales para el mercado automotor y de transporte pesado, con presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero atribuyó la decisión a “cambios en las condiciones de mercado” que obligan a encarar los desafíos desde un enfoque diferente, en alusión al nuevo escenario de apertura comercial.

Los datos sectoriales muestran el impacto de esa transformación. Según un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, entre 2023 y 2025 las importaciones de neumáticos aumentaron 34,8%, mientras que los precios internos cayeron 42,6%. En ese mismo período se perdieron 6.427 empleos en el sector, una baja del 7,1%. El fenómeno combina mayor competencia externa, caída de márgenes y ajuste en la producción local.

La Unión Industrial Argentina también advirtió recientemente sobre la falta de recuperación de los niveles de actividad y la erosión del empleo fabril. De acuerdo con su Centro de Estudios, la industria acumuló una pérdida de más de 60.000 puestos desde el máximo alcanzado en agosto de 2023. El caso de Fate, por su dimensión y su historia, se convirtió en un símbolo de esa tensión entre precios más bajos y menor producción doméstica.

En paralelo al conflicto laboral, parte del predio de 40 hectáreas de San Fernando ya tiene otro destino proyectado. El grupo controlante Aluar adquirió una pequeña fracción del terreno para instalar un sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio, adjudicado en la licitación “Alma-GBA”, con una inversión estimada en US$20 millones y puesta en marcha prevista para 2026. El proyecto ocuparía una superficie acotada y sería independiente de la actividad fabril, pero refuerza el giro del holding hacia negocios vinculados a la generación y gestión eléctrica.

Fate aseguró que abonará las indemnizaciones correspondientes y cancelará sus deudas con proveedores. La audiencia de mañana no garantiza una solución inmediata, pero será un termómetro del margen real para un acuerdo. La empresa ratifica su intención de cerrar la planta; el sindicato exige producción y continuidad; y el Estado se limita, por ahora, a facilitar el diálogo.