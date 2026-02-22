 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Este lunes 23 se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales

La Secretaría de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano, informa que este lunes 23 de febrero se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales, a partir de las 8.

22 de Febrero de 2026
Fondos de las tarjetas sociales.
Fondos de las tarjetas sociales.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se dio a conocer que este lunes, específicamente a partir de las 8, estarán habilitados los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

tarjetas sociales
