Mary Ann Morrison, la Reina del Carnaval del País y el "orgullo de representar a la Fiesta Nacional"

Mary Ann Morrison Reina 2026 del Carnaval del País expresó su emoción y compromiso luego de ser coronada en la Elección de la Reina realizada en Gualeguaychú, donde destacó el orgullo de representar a la Fiesta Nacional y a su ciudad.

Durante el evento, la candidata de Marí Marí compartió palabras de agradecimiento tras su primera pasada. “Muchas gracias a mi querida hinchada y a mis queridos integrantes. Y muchas gracias por el respeto a todos los colegas carnavaleros. Estando en este lugar se valora mucho. Estoy muy feliz, lo disfruté muchísimo, que era el único objetivo que tenía para hoy: disfrutarlo. Porque sé que es un momento único. Es un honor que estén gritando por mí, cantando mi nombre. Todos tan contentos. No puedo decir más que gracias. Muchas gracias”, manifestó ante el público.

La joven subrayó que el respeto entre comparsas y el acompañamiento de la hinchada fueron aspectos que valoró especialmente durante la noche de elección, que convocó a miles de personas en el Corsódromo.

Orgullo por Gualeguaychú y su identidad

Consultada sobre qué aspectos destacaría de Gualeguaychú para representarla en cualquier evento, Morrison puso el acento en la identidad y la calidad humana de la ciudad. “Algo que destaco y que seguiré destacando de esta hermosa ciudad es la calidad humana que tenemos. Somos personas tan pasionales… defendemos lo que creemos y lo que es nuestro de una forma que no todo el mundo o no todos los habitantes de otras ciudades lo hacen, y eso me parece increíble”.

Además, resaltó el perfil turístico y el compromiso con los visitantes: “Ni hablar de ser una ciudad turística y de la calidad del trato con el turista. Cómo nos preocupamos y nos ocupamos de atenderlos bien y cada vez mejor, de brindar buenos servicios y de calidad, que estén a la altura del turismo que recibimos”.

En ese sentido, recordó su experiencia personal fuera de la ciudad: “Tuve la suerte de estudiar afuera y siempre tuve claro que quería volver a mi ciudad, que era la ciudad en la que me quería establecer; por su tranquilidad para vivir, por la gente, por los afectos. Es un lugar seguro, donde uno se puede desarrollar en cualquier profesión, en cualquier oficio, y donde siempre vas a encontrar una persona que te reciba cálidamente cuando lo necesites”.

Promoción del Carnaval y compromiso anual

Al referirse a qué hace único al Carnaval del País, la flamante soberana destacó el nivel de producción y el trabajo detrás del espectáculo. “El nivel de trabajo, el nivel de los trabajadores, de los detalles; el tamaño y movimiento de las carrozas, que son imponentes, la iluminación. Es una cosa increíble”.

Asimismo, explicó cómo promovería la Fiesta Nacional desde su rol: “Creo que promovería orgullosamente el Carnaval dedicándole mucho tiempo, aprovechando la visibilidad que nos da estar en este lugar de Fiesta Nacional, que no es menor. Sería una forma de honrarlo siendo la cara visible, siendo un puente con aquellas personas que nos ven y que nos escuchan, para honrar el trabajo de los que empiezan dentro de un par de días -cuando ya el Carnaval termina- a desarmar y a armar una nueva propuesta para elevar cada vez más el nivel de este espectáculo”.

Finalmente, ya coronada Reina 2026, agradeció a quienes permanecieron hasta el cierre del evento y reafirmó su compromiso con todas las comparsas. “Les puedo decir es que lo daré todo desde mi lugar para representarlos a todos. A Papelitos, a Marí Marí, a O'Bahía, a Ará Yeví y a Kamarr, todo este año de la mejor manera posible. Y como dije hoy, lo valoro mucho. Muchas gracias por el respeto a todos”, concluyó.