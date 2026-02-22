Una joven desapareció en un arroyo desbordado tras ser arrastrada por la corriente

REDACCIÓN ELONCE
Una joven desapareció en el arroyo Yuquerí Grande, en la zona de El Retobado, tras ser arrastrada por la correntada. La Policía desplegó un operativo que continuará con bomberos y buzos especializados.
Joven desapareció en arroyo desbordado en Concordia. Joven desapareció en un arroyo desbordado, tras ser arrastrada por la corriente. Ocurrió este sábado alrededor de las 18.30 en el arroyo Yuquerí Grande, en la zona conocida como “El Retobado”, en cercanías de Los Charrúas, departamento Concordia.
Según se informó, la mujer, de 30 años, se encontraba junto a su pareja caminando a orillas del curso de agua, que en ese momento estaba desbordado de su cauce habitual. En esas circunstancias, la fuerte corriente la arrastró y la hizo desaparecer de la superficie.
Dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla y alcanzarla, pero no lograron sujetarla. Tras perderla de vista, pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron volver a encontrarla, indicaron fuentes policiales.
De acuerdo a información no oficial, la joven fue identificada como Carolina Belén Arredondo, de 30 años, domiciliada en el barrio La Bianca de Concordia. Al momento del accidente se encontraba acompañada por su novio.
La mujer es madre de dos niños de 3 y 5 años, lo que genera profunda angustia en su entorno, que aguarda con esperanza novedades sobre el resultado de la búsqueda.
Operativo de búsqueda
Tras el aviso a las autoridades, se desplegó un operativo en la zona encabezado por el jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría de Los Charrúas, a cargo de la jefa Vanina Ríos.
Las tareas de rastrillaje se extendieron hasta la caída del sol, momento en que debieron ser suspendidas por cuestiones de visibilidad y seguridad para el personal interviniente.
De acuerdo a lo detallado oficialmente, el operativo continuará este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos especializados de la Policía de Entre Ríos, quienes intensificarán la búsqueda en el arroyo y sectores aledaños.