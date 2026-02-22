River se juega mucho en su visita a Vélez y busca volver a sumar en el torneo

River visita a Vélez en el Torneo Apertura. Uno buscará ser el mejor del torneo, mientras que el otro intentará volver a sumar de a tres. Con la vuelta de Franco Armani, el “Millonario” va a Liniers con dos campeones del mundo recuperados.
River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El encunestro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por German Delfino. Además, contará con la transmisión de ESPN Premium.
Así llega Vélez
El Fortín llega invicto tras cinco partidos. Tres victorias y dos empates, hizo goles en todos los partidos, pero solo en uno (fecha 1 vs. Instituto) pudo mantener su valla invicta. Es un equipo que genera mucho, pero que también le suelen hacer. Con un torneo delante, ya jugó con Boca y se sacará de encima a River, es un escenario ideal para armar el fondo y hacerlo lo más fuerte posible para el final de cada torneo.
Matías Pellegrini es el jugador destacado de este inicio de torneo. Tres goles, dos ante el Xenieze, lo ubican como el máximo goleador. El punto bajo, es que es el único jugador de todo el plantel que en cinco partidos marcó más de un tanto.
La probable formación de Vélez
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Así llega River
El Millonario llega con muchísimas dudas. Viene de ganarle a Ciudad Bolívar sin mucho fútbol y con un amarrete 1-0 de penal por Copa Argentina. En el Apertura, dos victorias, un empate y dos derrotas, en ese orden, indicó Perfil. El equipo de Marcelo Gallardo fue de más a menos y ahora se mide ante un rival que puede terminar de tumbarlo. Cuando ganó y empató, no recibió goles, pero recibió cuatro contra Tigre en un partido muy largo y uno contra Argentinos, en un partido en espacios reducidos, por lo que River seguramente sufra.
Juanfer es el distinto de este plantel desdibujado, Lautaro Rivero, Martínez Quarta y Gonzalo Montiel son los jugadores que tuvieron un balance aceptable, pero claramente deben subir su nivel y este partido los puede dejar expuestos.
La probable formación de River
Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.