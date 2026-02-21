“Hay que levantar cabeza y seguir”, afirmaron futbolistas de Patronato tras la caída

Patronato no tuvo el mejor arranque como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y cayó 2 a 1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el marco de la segunda fecha de la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Lautaro Gordillo, de cabeza, y Jonás Aguirre, con un potente remate en el área grande, le dieron el triunfo a los de Fernando “Teté” Quiroz. Franco Soldano, el último refuerzo del club de Paraná, marcó el empate transitorio.

Tras el encuentro, varios futbolistas decidieron realizar un balance de lo transcurrido este sábado en la capital entrerriana en diálogo con Elonce.

Alan Sosa: “El plantel está dolido, pero es fuerte”

El capitán Alan Sosa hizo un balance del partido. Foto: Elonce.

Alan Sosa, arquero del elenco de Paraná, expresó en primer lugar: “No dimos nuestra mejor versión o al menos lo que habíamos mostrado contra San Martín. Se nos hizo cuesta arriba el partido. Insisto que es un plantel nuevo que recién nos estamos conociendo. Está bueno que nos pase esto ahora y no más adelante cuando nos estemos jugando cosas importantes”.

“Ellos se encontraron con un gol, nos golpeó un poco, pero el control del partido lo tuvimos en el primer tiempo. Es difícil hacer un análisis del partido ahora. Mañana voy a verlo de nuevo tranquilamente para ver qué falencias tuvimos. El grupo está dolido, pero unidos. Sabemos que tenemos una semana larga para trabajar. Es bueno que tengamos varios días para prepararnos para el partido del lunes, que va a ser difícil como este”, resaltó.

Sobre los comentarios que brindó el entrenador, Rubén Darío Forestello, tras la derrota, Sosa explicó: “(Dijo) que está bien que duela, pero tenemos que estar unidos como estamos. No va a ser la primera o la última derrota que vamos a tener. Lo importante es cómo uno lo toma. Puertas adentro, el plantel está dolido, pero es fuerte. El camino es largo”.

Sobre la rápida reacción de la visita tras el tanto de Soldano, sostuvo: “En partidos de esta categoría, que son cerrados, convertir y que te conviertan un gol rápidamente genera fastidio. Seguramente tenemos que trabajar los partidos de otra manera y tratar de cerrarlo lo antes posible nosotros”.

Alejo Miró: “Hay que levantar la cabeza y seguir”

Alejo Miró, la joya de la cantera Rojinegra, habló de su rol en el juego. Foto: Elonce.

Alejo Miró fue otro de los juveniles que habló tras la dura derrota en el Grella: “Me tocó entrar y tuve la mala suerte de esa pelota que perdí y terminó en gol. Este juego es así, pero hay que meterle y seguir adelante”.

Sobre el mensaje de apoyo del entrenador, afirmó: “Hay que levantar la cabeza y seguir porque si nos empezamos a centrar en los errores no nos van a salir las cosas. Por suerte, tengo un grupo que me apoya. Es un grupo hermoso que nunca te critica y no te dicen lo malo. Estoy contento por sumar minutos”.

Federico Bravo: “De local ningún partido se nos puede escapar”

Federico Bravo, volante central titular para Forestello. Foto: Elonce.

Federico Bravo fue otro de los jugadores experimentados que dialogó con Elonce en los vestuarios y declaró: “Nos habíamos planteado como objetivo de local sumar siempre de a tres. Hoy no se nos dio, se nos escapa un partido importante con nuestra gente que vino y nos apoyó. La realidad es que es el segundo partido, somos un equipo con muchos refuerzos, tenemos que acomodarnos, achicar el margen de error, estar convencidos de lo que tenemos y a partir del lunes tratar de revertir los errores”.

“En el fútbol y en esta categoría, generalmente los planteles se arman nuevos y acá se sabe que Gimnasia y Tiro tiene un largo proceso con varios jugadores que se conocen de memoria. No es excusa, porque de local ningún partido se nos puede escapar”.