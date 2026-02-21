Se produjo un socavón en el Polideportivo Pancho Ramírez: intervino Defensa Civil

REDACCIÓN ELONCE
Un socavón en el Polideportivo Pancho Ramírez de Paraná obligó a la intervención de Defensa Civil tras las intensas lluvias registradas esta semana.
Un socavón en el Polideportivo Pancho Ramírez generó preocupación este sábado en la ciudad de Paraná y motivó un operativo preventivo de Defensa Civil para evitar una posible tragedia. El hundimiento se produjo en el predio ubicado en el barrio Pancho Ramírez, tras las intensas lluvias que azotaron la capital entrerriana en los últimos días.
El hecho fue advertido por vecinos y reportado al 911, lo que permitió una rápida intervención de los equipos municipales. Según confirmó Lucas García, coordinador de Defensa Civil, el fenómeno se originó por la erosión del terreno luego de la caída de más de 130 milímetros de lluvia el jueves.
“Fuimos anoticiados por el 911 y los vecinos mismos fue que nos acercamos al lugar por un hueco que se ha formado por la erosión de la lluvia –más de 130 milímetros caídos el jueves-. Por la presión misma, se ha socavado y se ha conformado una situación en la cual un reflector cayó y quedó sobre la mitad. Hay una profundidad de 10 metros, aproximadamente, por cinco de diámetro”, detalló el funcionario.
Riesgo estructural y trabajos preventivos
El socavón presenta dimensiones considerables, con una profundidad estimada en diez metros y un diámetro cercano a los cinco, lo que encendió las alarmas en el sector. Además del reflector que cayó parcialmente en el interior del hueco, también se detectó la presencia de cables de alta tensión en las inmediaciones.
“Hay cables de alta tensión que ya han sido asegurados con el personal de Alumbrado Público”, informó García, al tiempo que destacó la necesidad de restringir el acceso al área afectada hasta tanto se evalúe la estabilidad del terreno.
En el lugar también trabajó personal de Obras Sanitarias, dependiente de la Municipalidad de Paraná, que colaboró en las primeras tareas de inspección y evaluación técnica para determinar el origen exacto del hundimiento y descartar daños en cañerías subterráneas.
Intervención municipal y medidas de seguridad
Desde el municipio confirmaron que se dará intervención a otras áreas para avanzar en la reparación. “En este momento, va a venir Servicios Públicos también para trabajar en el lugar”, sostuvo el coordinador de Defensa Civil.
Las autoridades delimitaron la zona con cintas de seguridad y recomendaron a los vecinos evitar circular por el sector hasta nuevo aviso. El objetivo inmediato es prevenir accidentes y avanzar en un plan de relleno y consolidación del terreno afectado.