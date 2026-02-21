 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Amor en el Grella: una pareja realizó el book de fotos antes de su boda

Una pareja eligió el estadio de Club Atlético Patronato para su sesión de fotos de boda y sorprendió a los hinchas antes del inicio del partido.

21 de Febrero de 2026
La pareja feliz en una de las tribunas.
La pareja feliz en una de las tribunas. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Una pareja eligió el estadio de Club Atlético Patronato para su sesión de fotos de boda y sorprendió a los hinchas antes del inicio del partido.

El estadio del Club Atlético Patronato fue escenario este sábado de una postal poco habitual. Minutos antes del comienzo del partido, una pareja de novios ingresó al campo de juego con vestimenta de boda para realizar su sesión de fotos, generando sorpresa y aplausos entre los hinchas que ya comenzaban a ocupar las tribunas.

 

 

La escena se desarrolló en el césped del Club Atlético Patronato, donde el tradicional clima futbolero dio paso, por unos minutos, a una atmósfera romántica. Con el vestido blanco desplegado sobre el verde impecable y el traje oscuro contrastando con los colores rojinegros, los futuros esposos posaron sonrientes mientras el fotógrafo capturaba cada instante.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El gesto no pasó inadvertido: varios simpatizantes sacaron sus teléfonos para registrar el momento y compartirlo en redes sociales. Incluso los fotógrafos oficiales del estadio aprovecharon la oportunidad para retratar a la pareja con las tribunas de fondo, teñidas con los colores del club.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Amor y pasión rojinegra

 

Según comentaron allegados, ambos son fanáticos del conjunto entrerriano y quisieron que uno de los lugares más significativos de su historia personal formara parte de su álbum de bodas. La elección del estadio no fue casual: representa años de acompañar al equipo, celebraciones y también momentos difíciles vividos desde las gradas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La breve sesión se realizó con respeto por el cronograma del encuentro y bajo la supervisión del personal del club. En cuestión de minutos, los novios recorrieron distintos sectores del campo para lograr tomas desde varios ángulos, siempre con el escudo y los colores rojinegros como protagonistas.

Temas:

AMOR novios Patronato Presbítero Bartolomé Grella
