Confirman que fue un grupo de soldados voluntarios lo que encontraron a Kiara

La búsqueda de Kiara llegó a su fin este sábado 21 de febrero de 2026 con la triste confirmación del hallazgo de su cuerpo en la zona del Thompson, en la desembocadura del arroyo. La menor, de 10 años, había sido arrastrada por la corriente durante la madrugada del jueves, cuando el temporal provocó el derrumbe de su vivienda y generó una tragedia que impactó a toda la ciudad.

Con el correr de las horas se confirmó que el hallazgo fue realizado por un grupo de soldados voluntarios, suboficiales y oficiales del Ejército que integraron un equipo capacitado en protocolos de Búsqueda y Rescate (S.A.R). Según informaron, se sumaron de manera voluntaria al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) desde el primer día del operativo.

El momento del hallazgo

De acuerdo a lo detallado, a las 7 de la mañana mantuvieron comunicación con el director de Defensa Civil y acordaron desplegar una embarcación particular para ampliar el rastrillaje en el río. La salida se produjo a las 9 desde el Club de Pescadores y, quince minutos después, divisaron el cuerpo.

Kiara fue hallada en zona del Thompson.

Inmediatamente dieron aviso al jefe del COE y minutos más tarde arribaron al lugar efectivos de Prefectura y otras autoridades que trabajaban en el operativo.

Un operativo de gran magnitud

La búsqueda de Kiara se extendió durante tres jornadas consecutivas y movilizó a más de 200 personas entre policías, bomberos, rescatistas y voluntarios. Desde el inicio intervinieron efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto a personal de Prefectura, Defensa Civil y distintas áreas municipales, con tareas coordinadas por tierra, agua y aire.

La tragedia se produjo cuando la crecida del Arroyo Colorado desbordó su cauce y arrasó la vivienda familiar ubicada en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín.

El hallazgo de Kiara generó un profundo dolor en la comunidad paranaense, que acompañó durante días el despliegue de búsqueda y mantiene el recuerdo de la menor y de su madre en medio de una jornada marcada por la conmoción.