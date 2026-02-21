Buscan ayuda para que dos cachorros con malformaciones puedan recibir tratamiento

La historia de dos cachorros de apenas 37 días conmueve en Paraná. Las pequeñas mascotas nacieron con malformaciones en sus patas traseras y necesitan iniciar de manera urgente un tratamiento de rehabilitación para mejorar sus posibilidades de movilidad.

Frente a los costos que implica la atención veterinaria, Jazmín y Kimey comenzaron una campaña solidaria para reunir fondos.

En diálogo con Elonce, Jazmín explicó que los animales “nacieron con malformaciones en las patitas” y detalló que uno de ellos presenta un cuadro más complejo. “Él no tiene casi chance de volver a caminar, pero tiene ahí una mínima posibilidad con fisioterapia”, señaló. Además, advirtió que si el proceso no comienza antes de los tres meses “puede que se osifique peor y ya no pueda caminar”.

Estudios médicos y diagnóstico

Según relató la joven, todavía no cuentan con un diagnóstico definitivo que determine el origen de la condición. “Por ahora lo único que se sabe es que nacieron con eso”, indicó, y agregó que los profesionales solicitaron análisis de sangre y estudios genéticos para descartar causas hereditarias o infecciosas.

Cachorros que necesitan ayuda.

En el caso de la hembra, Kimey manifestó que la madre la habría atacado. “Parece que le fracturó la parte de acá y puede ser que si no le hacemos una radiografía haya perdido el ojo también”, sostuvo, al describir la lesión en el rostro. Por esa razón, consideran prioritario realizar estudios por imágenes para evaluar posibles daños.

Costos y cómo colaborar

El tratamiento implica gastos que resultan difíciles de afrontar. “Cada fisioterapia sale 25 mil para cada uno”, precisó Jazmín, y explicó que se recomiendan una o dos sesiones semanales por animal. También detalló que “la radiografía para cada uno nos saldría 40 mil”. En ese contexto, estimó que necesitan al menos 90 mil pesos para cubrir la primera semana.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 343-501-8200 o buscar la publicación en Facebook donde se informa el alias habilitado para donaciones. Las vecinas aseguraron que pueden enviar comprobantes veterinarios y registros que acreditan la situación.

Mientras esperan respuestas solidarias, el objetivo es iniciar cuanto antes la rehabilitación para que los cachorros tengan una oportunidad concreta de mejorar su calidad de vida.