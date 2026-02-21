 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
21 de Febrero de 2026
AUH de ANSES con aumento: qué familias recibirán en $716.627 en marzo

ANSES confirmó los pagos de marzo 2026 para la AUH, incluyendo aumentos, retenciones y complementos como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para marzo de 2026, incluyendo el aumento del 2,88% conforme a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024. Las familias con hijos en edad escolar y con necesidades especiales comenzarán a cobrar según el calendario de pagos por terminación de DNI.

Además de la AUH, ANSES mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta y abona complementos como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y la Ayuda Escolar Anual, asegurando un ingreso integral para cubrir necesidades básicas, educativas y de salud de los hijos.

AUH de ANSES: cuánto cobrará una familia con tres hijos en marzo

Tomando como ejemplo una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, los montos de marzo de 2026 se distribuyen así:

AUH por hijo menor

 

Pago directo por hijo: $106.251,20

Dos hijos: $106.251,20 x 2 = $212.502,40

Retenciones: $26.562,80 x 2 = $53.125,60

AUH por hijo con discapacidad

Pago directo: $345.968,80

Retención: $86.492,20

 

Beneficios complementarios

Tarjeta Alimentar por tres hijos: $108.062

Complemento Leche (para menores de 3 años): $50.094

Sumando AUH directa, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, la familia percibirá $716.627,20 en marzo, sin contar la futura Ayuda Escolar Anual, que se abonará una vez presentado el certificado correspondiente para hijos en edad escolar o con necesidades educativas especiales.

Cómo los beneficios complementarios ayudan a las familias

Los beneficios que acompañan a la AUH, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, permiten que las familias planifiquen mejor su presupuesto y cubran gastos esenciales de alimentación y cuidado infantil. Esto es clave especialmente para hogares con hijos pequeños o con necesidades especiales, indicó Los Andes.

 

La Ayuda Escolar Anual, aunque aún sin monto confirmado para 2026, asegura que los niños puedan acceder a materiales y actividades educativas, talleres de formación o apoyo especial, fomentando la inclusión y la continuidad educativa.

