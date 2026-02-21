Investigan presunto plan para atentar contra juez y fiscal: allanaron cárcel de Gualeguaychú

La Justicia Federal ordenó un allanamiento en la Unidad Penal de Gualeguaychú tras la denuncia de un interno que alertó sobre un presunto plan para atentar contra un juez y un fiscal federales de Paraná. Secuestraron celulares, documentación y estupefacientes.
La Justicia Federal ordenó un allanamiento en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú en el marco de una investigación por un presunto plan para atentar contra dos funcionarios judiciales federales de Paraná.
La medida se adoptó tras la declaración de un interno que aportó información sobre supuestas maniobras delictivas organizadas desde el interior del penal.
Procedimiento en el Pabellón E
Gendarmería Nacional allanó este viernes el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, por disposición del fiscal federal Pedro Rebollo y con orden del juez federal Hernán Viri.
La investigación se inició a partir del testimonio de un interno que informó sobre un presunto plan para atentar contra el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candiotti.
Según la denuncia, el principal señalado sería un interno oriundo de Diamante, alojado en ese establecimiento, quien habría intentado organizar el ataque durante un viaje de los funcionarios a Punta del Este. La hipótesis incluye la presunta contratación de un tercero de nacionalidad uruguaya.
Origen de la denuncia
De acuerdo a fuentes judiciales, otro recluso aportó detalles sobre la situación ante las autoridades penitenciarias y luego formalizó su declaración ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de esa información, el fiscal Rebollo solicitó medidas urgentes para verificar los hechos denunciados.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, fue informado de la situación a través de las autoridades del Servicio Penitenciario provincial y dispuso colaboración con las fuerzas federales para el desarrollo del procedimiento.
Las manifestaciones del testigo incluyeron referencias a conflictos judiciales que el interno mantendría con los funcionarios mencionados, vinculados a causas penales en trámite.
Secuestro de elementos y continuidad de la causa
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, con asiento en Gualeguaychú, y contó con apoyo de personal de la Policía de Entre Ríos.
Durante el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, documentación y sustancias estupefacientes, que serán peritadas en el marco de la investigación.
