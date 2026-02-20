Detuvieron a una mujer acusada de herir con un cuchillo a una menor en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una joven de 17 años fue apuñalada durante un conflicto barrial en la zona de Villa María, en Paraná. La presunta autora, de 28 años, fue detenida tras admitir el hecho y entregar el arma utilizada.
La detención de una mujer por herir con un cuchillo a una menor en Paraná se produjo luego de una gresca generalizada ocurrida en la zona de Villa María, donde una joven de 17 años resultó lesionada y debió ser trasladada al Hospital San Martín, se confirmó a Elonce.
La subjefa de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, comisario Cecilia Galiano, confirmó que el hecho fue advertido cerca de las 20 horas a través de un llamado al 911. “Cerca de las 20 horas se informa mediante el 911, que una mujer había sido lesionada de arma blanca y estaba siendo trasladada al hospital San Martín”, explicó a Elonce.
Según detalló la funcionaria policial, el episodio se originó en una pelea en calle España al final, en la zona conocida como Villa María. “Esto fue producto de una gresca generalizada que se suscitó en calle España al final, casi Ameghino”, indicó.
Conflicto familiar y entrega del arma
Tras el alerta, intervino personal de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental, señaló Galiano a Elonce. En el lugar, y a partir de indicios aportados por vecinos que no quisieron brindar sus datos personales, los efectivos identificaron a una mujer de 28 años como presunta autora del ataque. “Mediante indicios que le van indicando vecinos que no quieren aportar tampoco sus datos, se indica a una femenina de 28 años de edad, se la entrevista y esta asegura haber sido la autora”, afirmó.
La acusada habría reconocido el hecho y entregado voluntariamente el arma utilizada. “Ella entrega un cuchillo de cocina, de mango de plástico, tipo tramontina, y se procede a su aprehensión”, precisó la comisario a Elonce.
Intervención judicial y estado de la víctima
La situación fue comunicada al fiscal interviniente. “Se comunica esta situación al fiscal de Delitos Complejos, quien dispone que sea trasladada y alojada en la División Alcaidía”, informó Galeano.
En cuanto al estado de salud de la joven atacada, la funcionaria confirmó que se encuentra fuera de peligro. “La mujer que fue atacada es menor de edad, tiene 17 años y está bien de salud, está en observación en el Hospital San Martín”, sostuvo.
Consultada sobre la zona del cuerpo afectada, Galeano precisó: “La lesión es a la altura del tórax, lado izquierdo”.
Origen del conflicto
De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el enfrentamiento tendría origen en un conflicto vinculado a relaciones familiares y de pareja. “En principio fue un problema familiar lo que ella manifiesta, que se desencadenó en un conflicto barrial”, explicó a Elonce.
La comisario aclaró que las involucradas no son familiares directas, pero sí comparten vínculos cercanos. “No, ellas no son familiares entre sí. Comparten familia. El problema, por lo que comentan todos en el lugar, fue de pareja, el hermano de la autora y la hermana de la lesionada”, detalló.
Según la reconstrucción preliminar, la joven herida se habría presentado en el domicilio de la acusada para increparla por esa situación. “La lesionada va al domicilio de la autora, la increpa por esta situación y ella la recibe con este golpe”, concluyó Galiano.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y la eventual imputación formal de la mujer detenida.