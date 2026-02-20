Búsqueda de Kiara: rescatistas especializados en estructuras colapsadas trabajarán con sensores

La búsqueda de Kiara en Paraná se reforzará este sábado, con la llegada de rescatistas especializados de Córdoba y Santa Fe que trabajarán en el `punto cero´, donde colapsó la vivienda durante el temporal que azotó la ciudad en la madrugada del jueves y provocó que la niña de 10 años fuera arrastrada por la crecida del arroyo.

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó a Elonce que las tareas del segundo día concluyeron a las 18, por razones de seguridad y que el operativo continuará este sábado desde temprano. “Se ha finalizado en el día de hoy, por una situación de seguridad y vamos a comenzar en el día de mañana a las 8”, indicó.

García explicó que la novedad principal es la incorporación de personal técnico especializado en rescate en estructuras colapsadas. “Es un equipo de Santa Fe y de la Universidad de Córdoba. Son rescatistas con equipamiento para lo que es estructura colapsable para trabajar acá en el punto cero”, detalló a Elonce en referencia al lugar donde cayó la vivienda de la niña y de su madre, Patricia Mena, que fue hallada fallecida este jueves por la tarde.

Rescatistas especializados en el punto cero

El funcionario precisó que en total serán ocho los rescatistas que se sumarán al operativo, cuatro de ellos, técnicos que trabajarán directamente sobre el área más crítica. “En total son ocho rescatistas, de los cuales cuatro son técnicos que van a trabajar en la jornada de mañana en el punto cero”, sostuvo.

Lucas García.

Asimismo, destacó que se trata de equipos que ya han intervenido en otras emergencias de gran magnitud. “Son colaboradores de otras situaciones, de otras catástrofes en las cuales hemos estado y van a prestar colaboración en esta lastimosa situación”, expresó.

La zona cero corresponde al sector donde el agua destruyó la vivienda familiar y donde se presume que podrían encontrarse indicios clave para la localización de la menor. Allí se concentrarán las tareas técnicas con herramientas específicas.

Búsqueda de Kiara: se sumarán a la búsqueda equipos de rescate de Córdoba y Santa Fe

Tecnología y búsqueda técnica en estructuras colapsadas

Por su parte, el rescatista especializado Mariano Gastiazoro explicó que su equipo se dedica “más que nada, al rescate en estructuras colapsadas” y que forman parte de una célula con origen en México, con presencia en Argentina y Chile.

“Tenemos rescatistas voluntarios distribuidos en toda la Argentina y ante la necesidad, como ha sido esta catástrofe, acuden los que estamos más cercanos y convocamos a los otros”, señaló a Elonce.

Gastiazoro confirmó que desde el día anterior ya trabajaban cuatro integrantes de la célula y que este sábado arribarán tres más con equipamiento específico. “Están llegando tres miembros más, con equipo específico para la búsqueda. Tenemos capacidad con búsqueda técnica, con cámaras, sensores y demás, incluso, un sistema de digitalización de toda la información”, explicó.

Mariano Gastiazoro.

Trabajo manual y condiciones complejas

El especialista adelantó que, este sábado, la labor se centrará en la remoción controlada de escombros y sedimentos en el área afectada. “Vamos a estar abocados puntualmente a la búsqueda en la zona cero donde colapsó la casa. Vamos a estar trabajando con el movimiento y rompimiento de toda esa área que son taludes o las estructuras en sí colapsadas”, indicó.

Gastiazoro describió que el primer día de trabajo fue particularmente complejo debido al alto nivel del agua. “El primer día el nivel del agua era muy alto, entonces dificultaba mucho el acceso a los sitios”, relató al dialogar con Elonce.

En el segundo día, la bajante permitió redefinir el área de búsqueda con mayor precisión. “Hemos tenido una bajante suficiente que nos permite evaluar la altura, que ha sido considerable, superior a los dos o tres metros en algunos casos, y eso, nos permite dar un área de búsqueda hacia las márgenes con más exactitud”, afirmó.

Barrancas, vegetación y trabajo minucioso

Sin embargo, el rescatista aclaró que el terreno presenta dificultades adicionales. “Es difícil también por el tipo de terreno, las barrancas muy empinadas y mucha vegetación”, describió.

En ese sentido, remarcó que se trata de un procedimiento minucioso y mayormente manual. “Es un trabajo minucioso y manual que hay que ir realizando”, sostuvo al dialogar con Elonce.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene el despliegue coordinado junto a fuerzas de seguridad, bomberos y equipos municipales, en un operativo que concentra recursos humanos y tecnológicos en la zona afectada por el desborde del arroyo.

La búsqueda de Kiara Barrios en Paraná continuará este sábado desde las primeras horas con el objetivo de intensificar los rastrillajes en el punto cero y en las márgenes del curso de agua, en una tarea que combina tecnología especializada, análisis técnico del terreno y trabajo manual en condiciones complejas.