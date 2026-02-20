Enersa trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal

Enersa reestablece servicio eléctrico. Un fuerte temporal que azotó a Entre Ríos durante la madrugada de este jueves dejó a numerosos sectores sin servicio eléctrico, tanto en zonas urbanas como rurales. El fenómeno, que incluyó intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias torrenciales, causó daños en las líneas de energía y en los postes, lo que provocó cortes en diversas localidades, especialmente en el norte de la provincia.

Las cuadrillas de Enersa, la empresa encargada de la distribución de energía, no han cesado su trabajo para restablecer el servicio en las áreas afectadas. A pesar de las dificultades que presentan los caminos anegados y las zonas de difícil acceso, los equipos continúan desplegados, trabajando de manera ininterrumpida. La prioridad de la empresa es restaurar la electricidad en las zonas más comprometidas, aseguraron.

Daños en el norte de la provincia y zonas rurales

En el departamento Federal, los daños fueron significativos, afectando tanto la zona urbana de la ciudad de Federal como áreas rurales circundantes. En la ciudad, los problemas se concentraron en la zona de la Avenida Pte. Perón, entre las calles Rocamora y Uruguay. Por otro lado, localidades rurales como Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados, complicando aún más los esfuerzos para restablecer el servicio.

En la ciudad de Federación, los cortes de energía fueron más puntuales y duraron aproximadamente entre las 10:00 y las 13:10 horas. Actualmente, el servicio en la ciudad ya ha sido normalizado, pero se siguen registrando inconvenientes en algunas zonas rurales cercanas, como Hartwing y Ascona, así como en áreas de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.

Trabajo de Enersa y situación en otras localidades

Los equipos de Enersa también reportaron problemas en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas. En estos sectores, la caída de postes y árboles bloqueó el acceso a las instalaciones eléctricas, dificultando las tareas de reparación y restablecimiento del servicio.

Enersa informó que está trabajando para restaurar el servicio lo más rápido posible y que mantiene un monitoreo constante de las zonas afectadas. Además, la empresa reiteró a los usuarios la disponibilidad de su línea de atención al cliente las 24 horas, a través del número 0800-777-0080, para realizar reclamos o reportar situaciones de riesgo. También se instó a los habitantes a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la empresa, @Enersaarg.