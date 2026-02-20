Familiares imploran que el arroyo les devuelva a Chiara: “El agua se llevó todo y dejó dolor”

Familiares imploran por la aparición de Chiara mientras este viernes se retomó la búsqueda en el “punto cero”, el lugar donde la creciente arrasó su vivienda durante el temporal en Paraná. El operativo se concentró nuevamente en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el arroyo lindante desbordó y destruyó la casa en la que la niña de 10 años se encontraba junto a su familia.

Desesperada búsqueda de Chiara

Mientras efectivos policiales, bomberos y voluntarios trabajaban en el terreno, el dolor de la familia se hizo visible a pocos metros del cauce. Entre el barro y los restos que dejó la corriente, los allegados aguardaban novedades con la esperanza intacta.

Papa y tía de Chiara

El dolor frente al vacío que dejó la creciente

Miguel, padre de Chiara, permanece sentado junto a su hermana Jesica, frente al terreno donde hasta el jueves estaba la vivienda familiar. Ambos observan en silencio el espacio arrasado por la corriente, en calle Blas Parera, mientras el operativo de búsqueda continúa en las inmediaciones.

A pocos metros, la cinta de seguridad y los restos de muebles y estructuras destruidas evidencian la magnitud del temporal. El lugar, cubierto de barro y escombros, se transformó en símbolo de la situación que atraviesa la familia, que espera noticias sobre la niña desaparecida.

Jésica, tía de la niña

“Esperamos encontrar a Chiara”

Jésica, hermana de Miguel —padre de la niña— expresó el deseo de que las condiciones climáticas permitan avanzar en las tareas. “Esperamos que no llueva para que se pueda realizar la búsqueda con más facilidad, esperamos encontrar a Chiara para darle un cierre a todo esto”, manifestó.

La mujer describió el impacto emocional que atravesó la familia. “Es muy duro, estamos muy mal, nunca nos imaginamos que el agua se iba a llevar la casa. Es un dolor muy grande, son dos personas y nos toca buscar a mi sobrina y le pedimos a Dios encontrarlas”, dijo entre lágrimas.

El drama se profundizó al recordar la historia familiar y el esfuerzo realizado durante años. “La vida no te prepara para estas cosas. Mi hermano la luchó mucho, muchos años para estar en su lugar y de un día para otro el agua le llevó su esposa, hija y toda su casa”, expresó.

Un pedido en medio del operativo

Durante la jornada, los operativos se focalizan en el “punto cero” y en las márgenes del arroyo, donde se despliegan drones, rastrillajes y recorridas a pie. Las autoridades reiteraron el pedido de evitar la presencia de personas ajenas al operativo para no entorpecer las tareas.

El paisaje refleja la magnitud de la tragedia: barro, restos de muebles y estructuras destruidas marcaron el sitio donde hasta el jueves se levantaba la vivienda familiar. La comunidad acompañó a la familia en silencio, mientras los equipos continuaban con el trabajo.