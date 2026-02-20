Cadetes policiales refuerzan la búsqueda de Chiara en el punto cero

Cadetes de la Policía de Entre Ríos se suman este viernes a la búsqueda de Chiara, la niña de 10 años desaparecida tras el temporal que destruyó su vivienda en Paraná. El operativo volvió a concentrarse en el denominado “punto cero”, en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde la creciente del arroyo lindante arrasó la casa en la que se encontraba junto a su familia.

Desesperada búsqueda de Chiara

El hecho ocurrió el jueves, cuando el desborde sorprendió a los ocupantes de la vivienda. Horas después, el padre y dos de los hijos fueron localizados con vida. Minutos antes de las 18, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, madre de la menor, en la zona del arroyo Colorado.

Desde entonces, el despliegue no se detuvo. Las tareas fueron reorganizadas para ampliar el radio de rastrillaje y profundizar la búsqueda, en un escenario complejo marcado por el barro, restos de estructuras y el aumento del caudal.

Refuerzo en el “punto cero”

Para esta jornada, los trabajos volvieron a centrarse en el sector donde estaba emplazada la vivienda, considerado clave para reconstruir el recorrido que pudo haber seguido la corriente. Se utilizan drones, se intensifican los rastrillajes por ambas márgenes del arroyo y se refuerza la presencia de personal en tierra.

Las autoridades reiteraron el pedido de preservar la zona y evitar la presencia de personas ajenas al operativo. En ese marco, el director General de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, informó que la participación de los cadetes forma parte de una instancia de formación en terreno. “En este trabajo tan sensible que nos toca atravesar, los futuros oficiales realizan una práctica profesionalizante en un contexto real, acompañando al personal que está abocado al operativo”, explicó.

Formación y compromiso en el terreno

Gajardo sostuvo que este tipo de intervenciones permiten a los jóvenes aspirantes comprender la dimensión humana y operativa de la función policial. “La tarea policial está atravesada por situaciones complejas y de alta sensibilidad. Esta experiencia forma parte de su preparación y del compromiso que asumirán como funcionarios públicos”, señaló.

Según indicó, los cadetes trabajaron junto a efectivos, voluntarios y rescatistas, brindando apoyo en los rastrillajes y colaborando en la organización del perímetro de búsqueda.