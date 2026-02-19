Despedirán en Cerrito a Luciano Emerí, el joven asesinado en Paraná Campaña: un testigo brindó nuevos datos

Despedirán en Cerrito a Luciano Emerí. El 4 de febrero se produjo un brutal asesinato en Cerrito, que se cobró cruelmente la vida de Luciano Emmanuel Emeri. Sus restos fueron recientemente, trasladados desde la Morgue Judicial de Oro Verde, hasta la Sala Velatoria Municipal de su ciudad natal, donde en horas de la tarde de este jueves comenzó a ser velado y será inhumado el viernes 20, pocos después de las 10:00, en el Cementerio General Paz, de esa localidad.

Familiares, amigos, allegados y una población que ha seguido de cerca el caso, despiden al joven víctima y acompañan a sus padres y hermanas, quienes, en medio de la etapa de duelo, se han fortalecido para exigir justicia.

Dos detenidos seriamente comprometidos

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió dictar la prisión preventiva de Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro Leonard, imputados de coautores. Estarán hasta el 6 de marzo alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, pudiendo el plazo prorrogarse.

El Fiscal detalló sobre las evidencias, que se pudo reconstruir por las cámaras de seguridad de Cerrito, el trayecto de los rodados en los que se trasladaban la víctima y los imputados.

Resulta clave la declaración que prestó un testigo -cuya identidad se preservó-, porque determinó que la camioneta de Sotelo se dirigió esa madrugada del hecho hasta la casa del testigo y estuvo allí alrededor de 20 minutos. Iban ambos sospechosos, con un propósito: le habrían contado que mataron “al Ruso”, y le pidieron permiso para bañarse, lo que les negó.

Nuevos datos

El testigo manifestó su reconocimiento de un “frasco” que habría contenido marihuana, que fue el motivo del contacto previo por Whatsapp entre la víctima y los sospechosos para concertar una transacción de “flores de marihuana”, y una billetera, que reconoció como perteneciente a Emeri, al igual que el frasco.

También el testigo protegido dijo que vio que tenían la ropa con sangre.

El Fiscal Dato también aportó como evidencias de cargo sólidas, que en los allanamientos se halló, en un baldío lindero a la casa de los imputados una bolsa negra con un arma calibre 9 milímetros de las que la Policía Científica pudo observar, sin que se trate de una pericia, que estaba cargada pero con el cargador incompleto, añadiendo que las balas tendrían relación con las vainas halladas donde se encontró el auto arrasado por el fuego, en el que se halló una en el interior, y la que se levantó a varios metros donde fue ultimada la mascota de Emeri, consignó APFDigital.

Restan aún muchos informes periciales por producirse, en el marco de la sustanciación de la causa, que permitirá tener hipótesis con mayor grado de probanzas al momento de llevarse adelante una nueva audiencia a principios de marzo de 2026.