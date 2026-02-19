Lanús ganó 1-0 a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana

Lanús se impuso 1-0 ante Flamengo en La Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo, tomando ventaja en la serie de la Recopa Sudamericana que se definirá en Brasil.
El Lanús de Mauricio Pellegrino dio un paso clave en la Recopa Sudamericana al vencer 1-0 a Flamengo en el partido de ida. El encuentro, disputado en La Fortaleza, mostró a un Granate sólido y efectivo que consiguió una mínima diferencia que puede ser decisiva en la serie.
Rodrigo Castillo fue el encargado de marcar el único gol del encuentro en el segundo tiempo, aprovechando la oportunidad más clara que tuvo el equipo argentino. La definición del delantero desató la alegría de los hinchas, que colmaron el estadio y acompañaron al equipo durante todo el encuentro.
El conjunto dirigido por Pellegrino se mostró ordenado y concentrado, limitando las chances del poderoso Flamengo, que solo logró un remate al arco durante los 90 minutos. Lanús logró neutralizar a uno de los rivales más fuertes del continente y se llevó un triunfo vital de cara al partido de vuelta.
Lanús mantiene un planteo inteligente ante un rival de jerarquía
El equipo repitió 10 de los 11 titulares que habían ganado la final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Atlético Mineiro. La estrategia fue clara: esperar su momento, mantener las líneas compactas y capitalizar la oportunidad más clara, que terminó en gol de Castillo.
Durante el primer tiempo, Flamengo tuvo la posesión, pero no generó profundidad. Lanús esperó paciente y en el complemento consiguió quebrar la resistencia rival, mostrando orden táctico y eficacia en ataque, publicó TN.
Esta victoria no solo da ventaja en la serie, sino que también refuerza la identidad del equipo de Pellegrino, que ha demostrado capacidad para enfrentar a equipos de gran jerarquía internacional con un estilo definido y sólido.
Todo se definirá en el Maracaná
El próximo jueves, Lanús visitará el estadio Maracaná en Río de Janeiro para disputar el partido de vuelta. Allí se definirá al primer campeón sudamericano de la temporada, y un empate en el global llevará la serie a los penales.