Armani vuelve en River y podría atajar ante Vélez

Armani vuelve en River en un momento clave de la temporada 2026. El arquero campeón del mundo ya está a disposición del cuerpo técnico y todo indica que será titular este domingo frente a Vélez Sarsfield, en el estadio Estadio José Amalfitani. Luego de varias semanas de recuperación, el referente del plantel que conduce Marcelo Gallardo se perfila para sumar sus primeros minutos oficiales del año.

Un desgarro en el gemelo sufrido en los primeros días de la pretemporada, seguido por una inflamación en el tendón de Aquiles de la misma pierna, mantuvieron al arquero de 39 años fuera de las canchas. Sin apurar los tiempos y priorizando su recuperación, el cuerpo médico optó por un tratamiento progresivo que finalmente dio resultados positivos.

En su ausencia, el joven Santiago Beltrán respondió con solvencia en su estreno en Primera División. Sin embargo, para Gallardo la presencia del histórico capitán es determinante en un tramo exigente del campeonato.

Franco Armani. Foto: X oficial de River.

Un regreso en un contexto exigente

Armani vuelve en River justo cuando el equipo necesita experiencia y liderazgo. Las dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura —1-4 ante Tigre en el Monumental y 0-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal— encendieron señales de alerta en el mundo millonario, indicó el sitio TyC Sports.

El posible regreso del arquero ante el Fortín no solo responde a una cuestión futbolística, sino también anímica. Su voz de mando y su trayectoria son considerados fundamentales para ordenar a un equipo que atraviesa un momento de turbulencia.

Si bien todavía no fue confirmada oficialmente su presencia en Liniers, las buenas sensaciones que dejó en los últimos entrenamientos permiten ser optimistas. Resta definir también si volverá a portar la cinta de capitán o si continuará en manos de Juan Fernando Quintero.