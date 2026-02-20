Lanús va por la Recopa: qué necesita para ser campeón en el Maracaná

Lanús definirá la Recopa Sudamericana ante Flamengo el jueves 26 de febrero a las 21.30 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, tras haberse impuesto 1-0 en el partido de ida disputado en la Fortaleza. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino consiguió una valiosa ventaja en casa y viajará a Brasil con la ilusión de levantar un nuevo título internacional.

En el encuentro de ida, el Granate se mostró firme y ordenado, logró neutralizar los intentos del conjunto brasileño y capitalizó su oportunidad. El único gol del partido lo marcó Rodrigo Castillo, goleador del equipo, quien regresó tras una lesión y fue determinante en el resultado.

El triunfo dejó la serie abierta, pero con una ventaja favorable para el conjunto argentino. Ahora, todo se resolverá en el mítico Maracaná, escenario que definirá al campeón del certamen continental.

¿Cuándo y dónde se juega la revancha?

La revancha de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se disputará el jueves 26 de febrero a las 21.30 en Río de Janeiro. El encuentro será a todo o nada, en un estadio con capacidad para más de 70 mil espectadores y con el antecedente reciente del triunfo argentino en la ida.

Lanús contará con una semana para preparar el compromiso decisivo. El cuerpo técnico buscará ajustar detalles tácticos y recuperar futbolistas de cara a un duelo que exigirá máxima concentración durante los 90 minutos —o más— que pueda durar la definición.

El partido tendrá carácter definitorio y no habrá margen para especulaciones excesivas, ya que Flamengo buscará revertir la serie ante su público.

Qué necesita Lanús para ser campeón

El conjunto dirigido por Pellegrino será campeón si gana o empata en el Maracaná. La ventaja obtenida en la ida le permite depender de sí mismo y plantear un partido estratégico en Brasil, informó Olé

Si Flamengo gana por un gol de diferencia, la serie quedará igualada en el resultado global y el título se definirá en tiempo suplementario. De persistir la igualdad tras el alargue, el campeón se determinará mediante remates desde el punto penal.