Cande Tinelli se borró un tatuaje especial y mostró el proceso

La hija de Marcelo Tinelli compartió el inicio del tratamiento láser para eliminar uno de los tatuajes más visibles de su rostro, que la acompañó durante años.
Cande Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, sorprendió a sus seguidores al mostrar el inicio de un tratamiento láser para eliminar uno de los tatuajes más visibles de su rostro. A través de sus redes sociales, compartió el momento en que comenzó el proceso para borrar el diseño de Kitty, un tatuaje que durante años formó parte de su identidad estética.
Este jueves, Cande se acercó a una clínica dermatológica, donde inició la primera sesión de eliminación del tatuaje. En su publicación de Instagram, la joven expresó: “Chau tatuaje, chau Kitty”, mientras mostraba el procedimiento con láser que, según explicó, llevará varias sesiones hasta que el diseño desaparezca por completo.
Un cambio de estilo y una nueva etapa
El tatuaje de Kitty en la frente de Cande Tinelli fue un ícono de su estilo durante años, pero la decisión de borrarlo parece reflejar una nueva etapa en su vida y su estética. Si bien no dio detalles sobre los motivos de su decisión, el hecho de compartir públicamente el proceso demuestra que para la artista, el cambio de imagen es parte de una transformación personal.
El tratamiento láser es conocido por ser eficaz, pero también requiere de varias sesiones para garantizar que el tatuaje se elimine completamente sin dañar la piel. El hecho de que Cande haya mostrado el inicio del proceso en sus redes sociales confirma una vez más su relación cercana con sus seguidores, quienes comentaron con entusiasmo y apoyo ante este cambio en su imagen.