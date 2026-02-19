Murió Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy diagnosticado con ELA

El actor Eric Dane, conocido por su papel en Grey’s Anatomy, murió a los 53 años tras una lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), según informó su familia.
El actor Eric Dane, reconocido internacionalmente por su trabajo en la exitosa serie Grey’s Anatomy, falleció a los 53 años. La familia del artista confirmó la triste noticia y destacó que pasó sus últimos días rodeado de su esposa, sus hijas Billie y Georgia, y amigos cercanos. Dane había hecho público su diagnóstico de ELA, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad.
Durante los últimos meses, el estado de salud de Dane generó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron apoyo constante en redes sociales. La familia señaló que, a pesar de la enfermedad, el actor se dedicó a visibilizar la ELA y a contribuir con la vida de otras personas que atraviesan la misma condición.
Eric Dane alcanzó popularidad mundial gracias a su interpretación en Grey’s Anatomy, donde su personaje se convirtió en uno de los más recordados por los fans. Su desempeño en la serie médica consolidó su carrera y le permitió mantenerse en el corazón de los espectadores incluso fuera de la televisión.
Un legado de concientización y amor familiar
Según el comunicado familiar, Dane fue un activo defensor de la concientización y la investigación sobre la ELA. “Estuvo enfocado en ayudar a otras personas que atraviesan la misma enfermedad”, señalaron, resaltando el compromiso del actor más allá de su carrera artística.
La familia expresó además: “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”. Pidieron respeto y privacidad durante este difícil momento, señaló TN.
El actor no solo será recordado por su trabajo en la televisión, sino también por su rol como esposo y padre dedicado. Sus hijas fueron descritas como el centro de su vida, y su entorno más cercano estuvo a su lado hasta los últimos días, garantizando que viviera sus últimos momentos con afecto y acompañamiento.