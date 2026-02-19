Feroz temporal en Paraná: meteoróloga explicó cómo se formó y por qué dejó más de 120 milímetros de lluvia

El feroz temporal en Paraná se desató desde la madrugada de este jueves y dejó acumulados de lluvia que superaron los 120 milímetros en distintos sectores de la capital entrerriana, generando anegamientos, calles intransitables y complicaciones en varios barrios.

La meteoróloga Rosario Quijano explicó a Elonce que el fenómeno fue “poco común, más que nada por la severidad de las tormentas”, aunque aclaró que en esta época del año “sí es común que se desarrollen tormentas” por la dinámica atmosférica propia del verano en el Litoral.

El evento se originó a partir de la interacción entre una masa de aire muy húmeda e inestable que se encontraba instalada, desde el día anterior, en el sur del Litoral y la llegada de un frente frío que actuó como disparador.

Según detalló la especialista, esa combinación activó tormentas que “fueron ganando intensidad de manera progresiva y generaron convección profunda en amplios sectores de la región”, dijo Quijano del Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones fueron copiosas y persistentes. En las primeras, ya se habían registrado 91 milímetros en la ciudad, un valor que superó ampliamente la media mensual habitual para febrero. Con el correr de las horas, los acumulados continuaron creciendo hasta superar los 120 milímetros en algunos puntos, lo que explica el impacto que tuvo el fenómeno en la trama urbana.

Una combinación atmosférica que potenció la severidad

Quijano indicó que “es un fenómeno poco común más que nada por la severidad de las tormentas”, al tiempo que subrayó que la “energía disponible en la atmósfera favoreció la intensificación de los núcleos convectivos. La masa de aire cálida y muy húmeda aportó el combustible necesario, mientras que el frente frío, proporcionó el mecanismo de ascenso, que permitió el desarrollo vertical de las nubes”, afirmó la meteoróloga.

“Tormentas que se fueron desarrollando ya cada vez de manera más intensa, una convección que se formó en la zona y estas tormentas afectaron muy severamente a partes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, explicó. La especialista remarcó que no se trató de un evento aislado en Paraná, sino de un sistema que impactó en una amplia franja del centro del país.

En el sur de Santa Fe, particularmente en Rosario y Armstrong, se reportaron fuertes pedreas y ráfagas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Incluso, se viralizaron imágenes de vuelcos de camiones en la ruta Rosario–Córdoba debido a la violencia de las ráfagas. Esa misma línea de tormentas avanzó luego hacia territorio entrerriano.

De alerta amarilla a naranja en pocas horas

La magnitud del sistema obligó a elevar el nivel de advertencia. Inicialmente, la región estaba bajo alerta amarilla, pero ante la intensificación de las tormentas el aviso pasó a nivel naranja. “Ya hace 48 horas estaba en alerta amarilla la zona y obviamente que, al ver la evolución, a medida que fue llegando el sistema frontal y las condiciones que daba el ambiente, se fue actualizando”, señaló Quijano.

La meteoróloga explicó que el Servicio Meteorológico Nacional trabaja con un sistema de alerta temprana que permite advertir este tipo de fenómenos con entre 24 y 72 horas de anticipación. Sin embargo, aclaró que la dinámica atmosférica puede obligar a ajustes rápidos en función de la evolución en tiempo real.

“Nosotros siempre advertimos casi siempre entre 24 y hasta 72 horas. Continuamente, vamos actualizando para poder llegar lo antes posible con los alertas y para que, la población esté prevenida ante estos eventos extremos”, sostuvo en diálogo con Elonce. En ese sentido, recomendó seguir las actualizaciones oficiales y no basarse únicamente en la observación del cielo, que puede resultar engañosa en escenarios tan cambiantes.

Diluvio en Paraná: calles anegadas y viviendas inundadas

Lluvias que superaron la media mensual

Uno de los datos que más llamó la atención fue el volumen de agua caída en tan poco tiempo. Con 91 milímetros acumulados en las primeras 24 horas, ya se había superado la media mensual de febrero. La continuidad de las precipitaciones llevó el registro por encima de los 120 milímetros, consolidando al episodio como uno de los más significativos del verano.

“Son eventos que dejan muchos acumulados. Eso supera bastante lo que es la media del mes”, indicó Quijano a Elonce, al explicar que la intensidad estuvo dada por la conjunción de distintos factores atmosféricos que coincidieron en el mismo momento. La combinación de humedad, inestabilidad y forzante dinámico generó un escenario propicio para precipitaciones abundantes.

El impacto fue inmediato en la capital entrerriana, donde se registraron calles anegadas, dificultades en el tránsito y reclamos de vecinos por filtraciones e ingreso de agua en viviendas. Incluso, la crecida del arroyo Colorado, se llevó una casa y provocó la muerte de una mujer, mientras que por estas horas, seguía la búsqueda de la hija de mujer fallecida, quien había sido arrastrada por la correntada. Las autoridades municipales desplegaron operativos de asistencia y monitoreo en distintos puntos de la ciudad.

Cómo seguirá el clima en Paraná y la región

Respecto del pronóstico para los próximos días, la especialista señaló que el frente frío continuará avanzando hacia el norte del Litoral, por lo que las tormentas más intensas se desplazarán hacia Corrientes. En Paraná, en tanto, el tiempo tenderá a mejorar de manera gradual.

“Se ve mejoría del tiempo, al menos la probabilidad va bajando hacia la noche. Lo severo ya se corrió más hacia el norte”, explicó. No obstante, advirtió que podría persistir cierta inestabilidad con chaparrones aislados, aunque de menor intensidad que los registrados durante la madrugada.

En cuanto a las temperaturas, anticipó que volverán a elevarse rápidamente. Las máximas oscilarán entre 29 y 31 grados en los próximos días, e incluso, podrían ubicarse uno o dos grados por encima de los valores normales para febrero en la provincia.

El resto del verano, dentro de parámetros normales

Consultada sobre la proyección para lo que queda del verano, Quijano indicó que el pronóstico trimestral prevé precipitaciones dentro del rango normal para Entre Ríos. Sin embargo, aclaró que eso no excluye la posibilidad de eventos puntuales de fuerte intensidad.

“Hablamos de precipitaciones dentro del rango normal. Eso no significa que no pueda haber algunos eventos extremos”, afirmó a Elonce. La especialista recordó que la variabilidad es una característica del clima en esta región durante la estación cálida.

En ese contexto, subrayó la importancia de mantener la atención en los informes oficiales y adoptar medidas preventivas ante alertas meteorológicas. El feroz temporal en Paraná dejó en evidencia la capacidad de la atmósfera para generar fenómenos de alto impacto en lapsos muy breves, especialmente cuando confluyen condiciones de inestabilidad marcadas.

Con más de 120 milímetros acumulados, ráfagas intensas y tormentas eléctricas que se extendieron durante varias horas, el episodio quedará registrado como uno de los eventos más significativos de la temporada.

Mientras la ciudad recupera la normalidad y el agua comienza a escurrir, los especialistas insisten en la necesidad de informarse a través de los canales oficiales y estar atentos a futuras actualizaciones.