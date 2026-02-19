 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Temporal en Diamante: hubo desmoronamientos de un terreno y hundimientos de la calzada

El deslizamiento se produjo en calle Moreno, entre Brown y Alem, tras las intensas lluvias que afectaron a la ciudad. Parte de la calzada cedió y quedó comprometida la transitabilidad en la zona.

19 de Febrero de 2026
El fenómeno meteorológico que afectó a Diamante durante la madrugada provocó el corrimiento de un sector elevado de terreno en calle Moreno. Parte de la calzada cedió y quedó comprometida la transitabilidad en la zona.

El desmoronamiento de terreno y el hundimiento de calzada tras el temporal quedaron al descubierto en las primeras horas de este jueves en Diamante, luego de las intensas precipitaciones que impactaron en la ciudad.

Uno de los episodios más significativos se registró en calle Moreno, en el tramo comprendido entre Brown y Alem. Allí, un sector elevado de terreno se desplazó producto de la saturación del suelo, generando sorpresa entre vecinos y trabajadores que transitan habitualmente por el lugar.

 

Hundimiento y riesgos en la zona

Como consecuencia directa del corrimiento de tierra, parte de la calzada cedió y se produjo un hundimiento visible que compromete la circulación vehicular y peatonal. La erosión provocada por la acumulación de agua habría sido determinante para el colapso parcial del sector, informó Neonet.

 

Si bien hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, la magnitud del deslizamiento generó preocupación en la comunidad, dado que se trata de un área urbana consolidada y de frecuente movimiento.

 

El punto afectado se encuentra detrás del corralón municipal, dependencia a la que concurren a diario trabajadores y proveedores, lo que incrementa la necesidad de adoptar medidas preventivas inmediatas.

Temas:

Ciudad Diamante
