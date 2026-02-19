Familia arrastrada por el agua: amplían la zona de búsqueda para hallar a madre e hija

El violento temporal que afectó a Paraná durante las primeras horas de este jueves dejó una escena de extrema tensión en inmediaciones del arroyo Las Viejas, donde una vivienda fue arrastrada por la corriente junto a los integrantes de una familia. El operativo de rescate se amplió y continúa la búsqueda de una mujer de 32 años y su hija de 10.

El hecho ocurrió en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, en una casa ubicada a la vera del arroyo Las Viejas. Como consecuencia del abrupto crecimiento del caudal —que llegó a aumentar más de dos metros en pocas horas— la corriente arrasó la vivienda con quienes se encontraban en su interior.

En un primer momento se informó que en el domicilio vivían seis personas y que se desconocía el paradero de todas. Con el correr de los minutos, comenzaron a conocerse precisiones.

La casa que fue arrastrada por el agua

Familia arrastrada por el agua en Paraná

Tres personas a salvo

Personal de Bomberos, efectivos policiales, Protección Civil y vecinos desplegaron un amplio operativo en el sector. El padre de la familia fue localizado a pocos metros del arroyo tras haber sido arrastrado por la corriente.

Patricia Mena

Minutos después, se confirmó que dos hijos de la familia aparecieron sanos y salvos. De este modo, tres integrantes lograron sobrevivir al dramático episodio.

Posteriormente, se confirmó oficialmente que las personas que continúan siendo buscadas son Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios, de 10 años. El procedimiento se trasladó unas dos cuadras más abajo siguiendo el cauce del arroyo, ante la fuerza del agua.

Chiara Barrios

El jefe de Policía, Claudio González, explicó que las tareas se desarrollan en un contexto complejo debido al importante caudal del arroyo Las Viejas. “El agua mantiene un nivel elevado y eso dificulta las labores de búsqueda”, señalaron desde el operativo.

La escena cambió con el correr de las horas. Vecinos indicaron que el arroyo, que había crecido hasta dos metros y avanzó con violencia arrasando todo a su paso, comenzó a descender, aunque todavía mantiene un fuerte caudal.

Familia arrastrada por el agua en Paraná

En la zona se dispuso el corte de calles por razones de seguridad y se solicitó a la comunidad no acercarse al sector. “Pedimos a los vecinos que no intenten ingresar al arroyo y que ante cualquier información la comuniquen a la Policía”, remarcaron.

Búsqueda en nuevos sectores

Con el transcurso de las horas, Bomberos, personal policial y Protección Civil ampliaron la zona de rastrillaje hacia el cauce del arroyo y sectores cercanos, especialmente en inmediaciones de Rondeau y Atman.

Familia arrastrada por el agua en Paraná

En distintos puntos estratégicos se ubicaron ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad. Las autoridades confirmaron que el operativo continúa enfocado en localizar a la madre y a una de las niñas.

Mientras tanto, numerosos vecinos permanecen atentos al despliegue de los equipos de rescate, colaborando y aguardando novedades en una jornada marcada por el impacto del fuerte temporal