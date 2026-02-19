Familia arrastrada por el agua en Paraná: padre fue rescatado “a metros del arroyo”

Una familia fue arrastrada por el agua en Paraná durante la intensa tormenta registrada en la mañana, y el padre fue rescatado a metros del arroyo Las Viejas, en la zona de calle Blas Parera y Brown. El hecho se produjo cuando la vivienda en la que residían fue arrasada por la creciente.

Según las primeras informaciones, el agua comenzó a subir rápidamente debido a las precipitaciones intensas y al desborde del arroyo. La casa, ubicada a escasa distancia del cauce, no resistió la fuerza de la corriente y fue llevada por el agua junto con sus ocupantes.

Familia arrastrada por el agua en Paraná

Rescate y búsqueda

Personal de Bomberos, efectivos policiales, Protección Civil y vecinos del barrio desplegaron un amplio operativo en el sector. Con el correr de los minutos, el padre fue localizado a pocos metros del arroyo, tras haber sido arrastrado por la corriente.

El hombre fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado para su atención médica. De acuerdo a lo informado, habría intentado salvar a sus hijos en medio de la crecida, pero no logró hacerlo.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de la madre y la hija que integra el grupo familiar, quienes permanecen desaparecidas.

Consecuencias del temporal

El episodio se dio en el marco del fuerte temporal que provocó anegamientos, viviendas afectadas y cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores de Paraná.

Las tareas de rastrillaje se concentran en inmediaciones del arroyo Las Viejas y zonas cercanas, donde el agua avanzó con fuerza. Las autoridades mantienen el operativo activo mientras se aguardan novedades sobre el paradero de las personas desaparecidas.