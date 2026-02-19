Presunto ladrón baleado en vivienda “cumplía” arresto domiciliario: el propietario sería policía

Ladrón baleado en vivienda cumplía arresto domiciliario. Un violento episodio se registró en la madrugada de este jueves en una vivienda de calle Cura Álvarez, en Paraná, cuando un sujeto que habría ingresado con aparentes fines de robo terminó gravemente herido tras recibir varios disparos. Según los primeros informes de las autoridades, el delincuente fue baleado por el propietario de la casa, quien, por causas que se encuentran bajo investigación, utilizó un arma de fuego para defenderse del intruso.

Elonce dialogó con el subjefe departamental de la Policía, Juan Pablo Claucich, quien detalló que el hecho ocurrió cuando el presunto ladrón ingresó ilícitamente a la vivienda mientras los miembros de la familia descansaban. “El propietario descubrió al intruso en el interior de la casa y, por motivos que estamos investigando, disparó tres veces contra él”, explicó el subjefe. Claucich también precisó que los disparos fueron a la altura del hombro, el pecho y el abdomen, lo que causó graves lesiones al delincuente.

El delincuente y su condición en el hospital

Tras el violento enfrentamiento, el delincuente fue trasladado al Hospital San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su condición es reservada, según confirmó Claucich. Las autoridades detallaron que el delincuente estaba cumpliendo arresto domiciliario en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta, lo que añade una capa de complejidad al caso.

El subjefe de la Policía explicó que, en estos momentos, están realizando las pericias correspondientes para esclarecer la dinámica del incidente.

Por último, el subjefe indicó el propietario de la vivienda “sería un funcionario policial”.