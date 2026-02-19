 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Motociclista sufrió la amputación de su pierna tras chocar contra un poste en Ruta 12

Un violento accidente en inmediaciones al puente Arroyo Las Tunas dejó a un hombre de 40 años con lesiones gravísimas. Sufrió la amputación parcial de su pierna derecha.

19 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Motociclista sufrió amputación de pierna. Un accidente de tránsito con lesiones gravísimas ocurrió en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del puente Arroyo Las Tunas, en el departamento Paraná.

 

Un motociclista de 40 años perdió el control de su moto en la madrugada de este jueves y, tras cruzar el puente, impactó violentamente contra un poste de alumbrado público. El hombre sufrió la amputación parcial de su pierna derecha.

La moto circulaba de oeste a este por la Ruta 12 cuando el conductor, por causas que aún se investigan, colisionó con el poste. Como resultado del impacto, el motociclista cayó a la cinta asfáltica y quedó tendido en el lugar, con lesiones gravedad.

 

Traslado de urgencia y atención médica

Tras el violento accidente, una ambulancia llegó al lugar para trasladar al motociclista con lesiones gravísimas al hospital San Martín. La amputación parcial de su pierna derecha fue una de las consecuencias más serias del choque.

Mientras tanto, el personal de Accidentología Vial intervino en el lugar del accidente para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.

Temas:

amputación de pierna Accidente Ruta 12 Motociclista
