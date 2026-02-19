 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Colectivos urbanos: choferes de empresa San José se adhieren al paro

Inicialmente la empresa había informado que no se adheriría a la medida de fuerza impulsada por la CGT, pero finalmente se confirmó que los choferes sí se suman al paro general, por lo que este jueves no habrá servicio urbano de colectivos en Paraná.

19 de Febrero de 2026
Inicialmente la empresa había informado que no se adheriría a la medida de fuerza impulsada por la CGT, pero finalmente se confirmó que los choferes sí se suman al paro general, por lo que este jueves no habrá servicio urbano de colectivos en Paraná.

Los choferes de colectivos urbanos de la empresa Transporte San José se adhieren al paro general convocado por la CGT y este jueves no prestarán servicio en Paraná, según confirmaron a Elonce. La decisión se conoció en el marco de la medida de fuerza impulsada a nivel nacional en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

 

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general, lo que implicará la paralización de servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en todo el país. La protesta fue convocada en coincidencia con el debate legislativo del proyecto impulsado por el oficialismo.

Cambio de postura y confirmación local

En este contexto, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná había emitido el miércoles un comunicado en el que señalaba que “no se adherirá a la medida de fuerza”. Sin embargo, este jueves se comunicó a Elonce que decidieron plegarse al paro.

 

La adhesión de los choferes impactará directamente en el servicio urbano de la capital entrerriana, generando complicaciones para miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio.

 

Intimación del Gobierno nacional

Tras el anuncio del paro, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los gremios UTA y La Fraternidad a desistir de la medida. La advertencia se fundamentó en la vigencia de procesos de conciliación obligatoria, que podrían verse vulnerados si se concreta la huelga.

