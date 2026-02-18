 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Pintarán una estrella amarilla en Paraná en homenaje al hombre que murió al descender de un colectivo

18 de Febrero de 2026
Pintarán una estrella amarilla.
Pintarán una estrella amarilla. Foto: Elonce.

Este sábado se pintará una estrella amarilla en Paraná en memoria de Ricardo Centurión, víctima de un siniestro vial, para concientizar sobre la seguridad en el tránsito.

En la ciudad de Paraná, se llevará a cabo este sábado 21, a las 14 horas, la pintada de una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión (26/09/1946 – 12/01/2026). El homenaje se realizará en la calle España, entre Italia y Pellegrini, el punto exacto donde Centurión fue víctima de un siniestro vial ocurrido mientras descendía de un colectivo de la línea G de la empresa San José S.A.

 

La iniciativa busca mantener viva la memoria de Centurión, generar conciencia sobre la seguridad vial y renovar el pedido de justicia por su fallecimiento.

 

Familiares, amigos y vecinos de la ciudad están invitados a participar de esta ceremonia, que simboliza no solo el recuerdo de Ricardo, sino también el compromiso de toda la comunidad con la prevención de accidentes de tránsito.

 

El significado de la estrella amarilla

 

Las estrellas amarillas son un símbolo nacional que rinde homenaje a las víctimas de siniestros viales y promueve la reflexión sobre la conducción responsable. Su presencia en espacios públicos sirve para recordar a quienes perdieron la vida en la vía pública y concienciar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Temas:

estrella amarilla Ricardo Centurión
