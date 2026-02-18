Colectivos en Paraná: la empresa afirma que “no se adhiere” al paro y que el “servicio será el habitual”

REDACCIÓN ELONCE
La empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en Paraná, “Transporte San José” emitió un comunicado en el que confirma que el servicio de colectivos “se ofrecerá conforme al cronograma habitual de salidas y frecuencias”, señaló a Elonce.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional confirmó que este jueves se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
En ese marco, tras el anuncio, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los gremios Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad a que desistan de plegarse al paro general de este jueves en contra de la Reforma Laboral. La medida se enmarca en dos procesos de conciliación obligatoria vigentes, que serían violados en caso de concretarse la huelga.
En este contexto, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná, “Transporte San José”, emitió un comunicado en el que se refiere a la mencionada huelga impulsada por CGT. Al respecto, TSJ explicó que “no se adherirá a la medida de fuerza”, confirma en el comunicado.
Asimismo, sostiene que el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, “se ofrecerá a los trabajadores conforme al cronograma al cronograma habitual de salidas y frecuencias”, señaló el comunicado enviado a Elonce.
Cómo funcionarán en el Área Metropolitana
Por otra parte, se pudo conocer que las líneas del Área Metropolitana y los interurbanos que unen Paraná con Santa Fe no prestarán servicios.
Las líneas del Área Metropolitana que conectan Paraná con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Tezanos Pinto no circularán por la medida de fuerza.
Lo mismo sucederá para los colectivos interurbanos que unen Paraná con Santa Fe y otras localidades de la provincia.