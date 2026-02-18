Volcó un auto y terminó en una alcantarilla en calles Churruarín y Circunvalación

REDACCIÓN ELONCE
El vuelco de un auto en Churruarín y Circunvalación, en Paraná, ocurrió tras una presunta distracción del conductor. El vehículo quedó en una alcantarilla y vecinos colaboraron para retirarlo. No hubo heridos, solo daños materiales.
El vuelco de un auto en Churruarín y Circunvalación generó preocupación este miércoles por la tarde en Paraná, confirmó Elonce. Una Ford Ecosport terminó dentro de una alcantarilla tras una maniobra que habría sido provocada por una distracción del conductor. El hecho ocurrió en la intersección de ambas arterias, en la capital entrerriana, y afortunadamente, no dejó personas lesionadas.
Según se informó en el lugar, el siniestro se produjo cuando el vehículo circulaba de este a oeste por calle Churruarín y, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control y terminó cayendo en la alcantarilla, ubicada a la vera de la calzada. La camioneta registró daños en la parte lateral.
De acuerdo a lo indicado por personal policial de la Comisaría 12 que dialogó con Elonce, el conductor habría estado utilizando el teléfono celular al momento de conducir, lo que habría derivado en una distracción y en una maniobra que culminara con el rodado dentro de la alcantarilla.
Distracción y caída en la alcantarilla
Testigos que se encontraban en la zona señalaron que el conductor se habría desviado hacia la derecha y no advirtió la profundidad del zanjón. La Ford Ecosport roja cayó en la alcantarilla y quedó con la trompa dañada, lo que evidenció la violencia del impacto.
El único ocupante del vehículo, un hombre mayor de edad, viajaba solo y no presentó heridas de consideración. Fue asistido en el lugar y se constató que no requería traslado a un centro de salud. Al ser consultado por la prensa, manifestó a Elonce que se encontraba “bien” y evitó brindar mayores declaraciones.
Algunos vecinos que estaban en el lugar, señalaron que el sol y la visibilidad podrían haber influido, aunque la principal hipótesis apunta a la distracción al volante.
Trabajo de vecinos y retiro del vehículo
Tras el vuelco del auto en Churruarín y Circunvalación, varios vecinos se acercaron para colaborar con el conductor. Entre todos, intentaron asistir en las primeras maniobras para evaluar los daños y planificar la extracción del rodado.
Posteriormente, se aguardó la llegada de un camión para poder retirar la camioneta de la alcantarilla. La tarea demandó varios minutos.
Desde la fuerza policial recordaron la importancia de evitar el uso del celular mientras se conduce, ya que constituye una de las principales causas de accidentes de tránsito en zonas urbanas. En este caso, el siniestro no pasó a mayores, pero el daño material fue significativo.
El hecho volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar la conducción responsable y la atención plena al volante, especialmente en sectores donde existen zanjas o alcantarillas de considerable profundidad.