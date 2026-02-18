Neumáticos: los aranceles bajaron 54% en 2025 y las importaciones chinas explotaron

La impactante noticia del cierre de Fate, el mayor fabricante de neumáticos de capitales argentinos, se da luego del giro que las importaciones de ese producto dieron en 2025.

El cóctel incluyó una rápida reducción de aranceles externos a la mitad, un salto histórico en el volumen importado (que venía en expansión desde el piso de 2020) y la fuerte avanzada de los proveedores chinos sobre los brasileños, líderes entre los externos desde 2016 y hasta 2024.

Un informe detallado del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien) sobre estadísticias oficiales de comercio exterior da cuenta del cambio que, de manera directa, viven industrias y comercios asociados al producto.

“En el mercado local había no más de 30 marcas, incluyendo a las cinco líderes. Fate es una de ellas, la única nacional. Pero desde 2024 y sobre todo en 2025 se incorporaron unas 300 marcas, chinas en su enorme mayoría. Eso hizo caer el precio y claro, también, la rentabilidad”, señaló a La Voz Maximiliano Schenone, titular de Gomería Central.

Con tres sucursales, es un jugador fuerte de la cadena comercial del neumático en Córdoba. “En dos años, los precios bajaron alrededor de un 40%”, agrega el empresario.

Hasta 2024, las importaciones de neumáticos en Argentina desde fuera de países del Mercosur debían pagar un arancel del 35%, precisa el informe del Cien. Dentro del bloque tenían y tienen arancel cero.

Pero en 2025, comenzó a aplicarse en Argentina un cronograma de reducciones que dejó a 35% en 16% desde el 1° de septiembre; es decir, al nivel del arancel externo común que tiene el Mercosur. Ese cambio, se presume, dio un fuerte impulso a las importaciones de la mano del avance de los proveedores chinos, que ganaron competitividad respecto de los brasileños.

Aunque pagan un 16% de arancel (más 3% de tasa de Estadísticas) contra el cero del que se beneficia Brasil, los datos relevados por Cien muestran que en 2025 las compras de neumáticos a China casi se duplicaron y superaron, por primera vez desde 2018, a las brasileñas.

En dólares, las primeras totalizaron 294 millones; contra algo más de 258 millones de importaciones brasileñas. “Desde 2016 y hasta 2024, la comparación muestra a Brasil liderando con holgura y a China con menor peso relativo; y un retroceso adicional en 2024. Al año siguiente, 2025, ese patrón cambia: China rebota fuertemente”, enumera el Cien.

Esa avanzada se dio asociada a un salto histórico en el volumen total de compras de neumáticos importados: en dólares en 2025 sumaron 668,5 millones, un 44,4% más que en 2024; un año en el que había registrado un descenso del 16% en comparación a 2023. El valor de 2025 es por lejos el más alto registrado desde 2016.

Vale aclarar que estos números de facturación son totales, incluyen tanto los neumáticos que ingresan los importadores comerciales como los que compran industrias como las automotrices.

Se necesitaba apertura, pero fue veloz

“El incremento de 2025 sugiere recomposición de stock y normalización de flujos o mayor demanda de parte del parque automotor, la logística, el agro y otros sectores”, analizó Gustavo Scarpetta, director de Cien. “Si el cambio de origen se confirma con datos de volúmenes y unidades, puede estar indicando reconfiguración de proveedores; cambios regulatorios y/o reacomodamiento de competitividad entre Brasil y Asia”, agregó.

Junto a la reducción de aranceles, la política de mayor apertura implementada por la administración de Javier Milei incluyó el cese de restricciones como las SIRA y el CHAS (sistema de certificación de seguridad), publicó La Voz.

“Argentina tenía uno de los aranceles más altos del mundo en este producto y ahora lo bajó a cifras que aún son elevadas a nivel global”, opinó Scarpetta. El relevamiento realizado por su consultora sitúa hoy al país, con el 16% más 3% de tasa de Estadística, “a mitad de tabla” en materia de aranceles en el mapa global.

El especialista agregó: “La baja fue pronunciada y en menos de un año, lo que puede haber afectado a la industria nacional, que no solicitó medidas de salvaguarda o protección”. En definitiva, en su mirada el problema residió en la velocidad más que en la medida en sí.