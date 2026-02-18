Racismo en la Champions League: la encendida defensa del representante de Prestianni tras la denuncia de Vinícius

La polémica por presunto racismo que estalló tras el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el estadio da Luz continúa escalando. El episodio, ocurrido durante el duelo de playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid, derivó en una denuncia formal y en la apertura de una investigación por parte del organismo europeo.

En ese contexto, el representante del futbolista argentino, Gastón Fernández, salió con firmeza a respaldar a su jugador y a cuestionar las interpretaciones que circularon en redes sociales. El ex delantero, conocido en el ambiente como “La Gata”, aseguró haber presenciado el intercambio desde la cancha y rechazó de plano que haya existido una conducta discriminatoria.

“Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público… Estuve en la cancha y fue lo que vi”, expresó Fernández en sus redes sociales, marcando su postura ante las acusaciones.

La postura del entorno de Prestianni

En su descargo, Fernández también puso el foco en las imágenes que se viralizaron, donde ambos futbolistas aparecen cubriéndose la boca mientras dialogaban. Para el agente, esa práctica es habitual en el fútbol de élite y no constituye prueba alguna de un hecho de racismo.

“Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios… De ahí a un hecho de racismo, me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja”, argumentó, sugiriendo que las interpretaciones podrían haber ido más allá de lo realmente ocurrido en el campo.

Además, el representante pidió prudencia y llamó a evitar la sobreactuación mediática: “Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron”. Y agregó que es necesario “ser justos y dejar el show a un lado”, insistiendo en que no existen pruebas concluyentes que respalden la acusación.

Foto: Instagram de Gastón Hernández.

La denuncia y la investigación de UEFA

La controversia tomó mayor dimensión cuando la UEFA confirmó la designación de un inspector de ética para analizar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos en Lisboa. El organismo adelantó que dará a conocer más detalles “a su debido tiempo”, una vez que avance la pesquisa.

Desde el entorno del jugador argentino remarcan que durante el partido no se constató evidencia concreta que confirmara un insulto racista. Sin embargo, la apertura del expediente refleja la creciente sensibilidad institucional frente a este tipo de denuncias y el compromiso de investigar cada señalamiento con rigurosidad.

El caso, por ahora, se sostiene en los testimonios contrapuestos de los protagonistas y en registros audiovisuales que no permiten determinar con claridad el contenido del intercambio verbal, publicó Infobae.

Foto: Infobae.

Las palabras de los protagonistas

En medio del revuelo, el propio Gianluca Prestianni publicó un mensaje para fijar su postura: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior. Lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, sostuvo el argentino.

Del otro lado, Vinícius Júnior también utilizó sus redes sociales para denunciar lo sucedido: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son”. Y añadió: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario”.