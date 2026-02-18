Franco Colapinto mejoró en Bahréin y terminó entre los diez más rápidos

En la segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, Franco Colapinto logró una de las actuaciones más destacadas desde su llegada a Alpine. El argentino marcó su mejor tiempo en lo que va de las pruebas, finalizó octavo en la tabla general y superó a su compañero Pierre Gasly en una jornada que mostró un claro crecimiento.

La actividad no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto. Durante la tanda matutina, el A526 presentó algunos desajustes que limitaron su ritmo y redujeron la cantidad de vueltas completadas. Sin embargo, el equipo trabajó en la puesta a punto y, ya en el turno vespertino, el panorama cambió.

Con un auto más equilibrado, el piloto argentino logró registrar un tiempo de 1:35.475, lo que le permitió ubicarse entre los diez más rápidos del día y quedar muy cerca de los tiempos marcados por otros equipos de referencia.

Superó a Gasly y mostró evolución

Uno de los datos que llamó la atención, según informó TyC Sports, fue la diferencia respecto de Pierre Gasly. El francés, que giró en la sesión matutina, había marcado 1:35.898 tras completar 61 vueltas sin inconvenientes. En condiciones similares de pista, Franco Colapinto logró mejorar ese registro por casi medio segundo.

Más allá de la comparación interna, el resultado reflejó un avance respecto de la primera semana de ensayos. El trabajo técnico permitió ajustar el comportamiento del monoplaza y eso se tradujo en una mejora en el rendimiento.

Franco Colapinto.

El más veloz de la jornada fue Charles Leclerc con Ferrari, seguido por Lando Norris y Kimi Antonelli. En ese contexto, el octavo lugar de Franco Colapinto adquiere relevancia, ya que se trató de su mejor marca desde el inicio de la pretemporada.

Próxima actividad en pista

El cronograma indica que el piloto argentino volverá a tener actividad fuerte este jueves, mientras que Gasly completará el programa el viernes. Además, Franco Colapinto atenderá a la prensa en una jornada que seguramente pondrá el foco en su desempeño tras este avance en Bahréin.

La pretemporada continúa siendo una instancia de evaluación y ajustes, pero el registro conseguido marca un paso adelante para el argentino dentro del proyecto Alpine de cara al inicio del campeonato.