Más problemas físicos en Boca: un delantero estará ausente por largo tiempo

El 2026 no comenzó de la mejor manera para Boca, que atraviesa una seguidilla de lesiones que condiciona la planificación del cuerpo técnico y reduce variantes en un calendario exigente. La novedad más reciente es la operación de Milton Giménez, quien estará fuera de las canchas por más de dos meses tras someterse a una intervención por pubalgia.

El centrodelantero de 29 años no pudo realizar la pretemporada a la par de sus compañeros debido a molestias persistentes en la zona abdominal. En primera instancia intentó un tratamiento con infiltraciones, pero la evolución no fue la esperada y finalmente optó por pasar por el quirófano.

Desde el club informaron oficialmente: “En el día de la fecha el jugador Milton Giménez fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, por el Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal) de forma exitosa”. El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de dos meses.

Un regreso proyectado para abril

Según informó TyC Sports, si los plazos se cumplen, el delantero podría reaparecer en abril, con el Superclásico en el estadio Monumental como posible objetivo, además de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento no sumó minutos en lo que va de la temporada.

En 2025, Giménez había tenido protagonismo ante las reiteradas ausencias de Edinson Cavani. Disputó 34 encuentros y convirtió 10 goles en ese año, mientras que desde su llegada a Boca en 2024 acumula 59 partidos y 17 tantos con la camiseta azul y oro.

Giménez estará dos meses afuera por lesión.

La intervención quirúrgica también impacta en el mercado de pases, ya que el club analiza la incorporación de otro centrodelantero para reforzar la zona ofensiva.

Un plantel condicionado por las lesiones

La baja de Giménez se suma a un contexto complejo para Boca, que ya perdió a Rodrigo Battaglia por una rotura del tendón de Aquiles. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca las evoluciones de Carlos Palacios, Alan Velasco, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, todos en recuperación.

Si bien Miguel Merentiel, Cavani y Lucas Janson recibieron el alta médica en las últimas semanas, el panorama continúa siendo inestable. A esto se agrega la situación de Leandro Paredes, quien presenta molestias en el tobillo derecho y sería preservado en los próximos compromisos.

El inicio del año deportivo encuentra a Boca ajustando piezas en medio de un escenario sanitario adverso. La recuperación de los lesionados será clave para afrontar tanto la competencia local como los desafíos internacionales en los próximos meses.