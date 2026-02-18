Avanza la obra en la secundaria Nº 9 de Federal: se proyecta un sum y más aulas

La ciudad de Federal avanza en la construcción del nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº 9 José Gervasio Artigas, una obra que busca ampliar la infraestructura educativa y dar respuesta al aumento sostenido de estudiantes en la zona. El proyecto se ejecuta dentro de la planta urbana, en la intersección de las calles Cepeda y Artigas, y es financiado íntegramente con recursos del tesoro provincial.

Con una inversión de 450 millones de pesos, el emprendimiento está a cargo del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos. La iniciativa apunta a dotar a la institución de un espacio propio, ya que actualmente comparte predio con la Escuela Nº 63 Eva Perón de nivel inicial y primario.

Más espacio para una comunidad en crecimiento

El nuevo edificio permitirá ordenar el funcionamiento escolar en Federal, al separar los niveles educativos y generar condiciones específicas para el desarrollo de las actividades de la secundaria. La matrícula proviene principalmente de los barrios Itatí, Campo de Mayo, El Silbido, Cuatro Hachazos, Las Flores y Colonia Federal, sectores que en los últimos años registraron crecimiento poblacional.

Además de la tarea pedagógica, la institución brinda el servicio de copa de leche y comedor escolar, que actualmente comparte con la primaria. La ampliación edilicia facilitará la organización de estas prestaciones y mejorará la dinámica diaria.

Escuela de Federal.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el alcance de la obra y afirmó: “La construcción de la escuela secundaria mejorará las condiciones para los estudiantes y docentes, además de acompañar el crecimiento del barrio, con un edificio pensado para la comunidad”. También señaló que “esta obra expresa una decisión concreta del gobierno provincial de invertir con planificación para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio”.

Detalles del proyecto

El establecimiento en Federal se desarrolla en dos plantas y contará con una superficie total de 1.648 metros cuadrados. En la planta baja se construyen tres aulas, sector de gobierno, sanitarios y un Salón de Usos Múltiples con cocina, depósito y servicios.

En el nivel superior se ejecutan otras tres aulas, un taller de informática, laboratorio, espacio destinado a cooperadora y centro de estudiantes, además de sanitarios e instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.