General Galarza suma inversión para renovar instalaciones deportivas

La localidad de General Galarza recibió un aporte económico provincial destinado a mejorar la infraestructura deportiva de la Academia Asociación Deportiva. La asistencia fue otorgada en el marco del Programa Provincial Desarrollo Deportivo, Educativo, Humano y Social y permitirá encarar obras de refacción y ampliación en el predio de la institución.

El financiamiento, de carácter no reintegrable, será utilizado para la reforma de vestuarios existentes y la construcción de nuevos sanitarios. Según se informó oficialmente, la inversión apunta a mejorar las condiciones edilicias para quienes desarrollan actividades deportivas en la entidad.

La entrega fue formalizada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, en cumplimiento de la resolución administrativa que autoriza la adquisición de materiales necesarios para concretar los trabajos.

Obras proyectadas en la institución

La Academia Asociación Deportiva de General Galarza desarrolla distintas disciplinas y reúne a jóvenes y adultos de la comunidad. Las mejoras previstas permitirán optimizar el uso de las instalaciones, especialmente en jornadas de entrenamientos y competencias.

Academia Asociación Deportiva de General Galarza.

El director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, participó del acto de entrega junto al senador por el departamento Gualeguay, Casiano Otaegui. Durante la actividad, Lupi señaló: “Cada mejora en infraestructura es una inversión directa en nuestros gurises y en el trabajo que realizan los clubes todos los días”. Asimismo, agregó que “desde la provincia seguimos acompañando a las instituciones porque son espacios de contención, formación y desarrollo para toda la comunidad”.

Programa de alcance provincial

El aporte forma parte de una línea de asistencia que busca fortalecer a clubes y asociaciones deportivas en distintos puntos de Entre Ríos. En el caso de General Galarza, la inversión permitirá avanzar en obras consideradas necesarias por la institución para adecuar sus espacios a la demanda actual.

La formalización del desembolso habilita a la entidad a iniciar la compra de materiales y a ejecutar las tareas previstas. De esta manera, la comunidad deportiva local contará con instalaciones renovadas, en un esquema de financiamiento provincial orientado al sostenimiento y mejora de espacios destinados a la práctica deportiva.