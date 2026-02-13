Obras en la cárcel de Federal: buscan ampliar pabellones y optimizar espacios internos

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que avanzará con obras de infraestructura en la Unidad Penal Nº 8 ubicada en Federal, una intervención que apunta a fortalecer el funcionamiento del servicio penitenciario en el norte provincial. El proyecto será ejecutado mediante licitación pública y contempla la ampliación de espacios para alojamiento de internos, además de la adecuación de sectores clave para el trabajo diario del personal.

La obra en Federal forma parte de un plan de mejoras impulsado por la provincia con el objetivo de actualizar instalaciones y responder al incremento de la demanda dentro del sistema penitenciario. Según lo informado oficialmente, la apertura de sobres se realizará el próximo miércoles 18 de febrero en Casa de Gobierno, con un presupuesto que supera los 1.556 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de un año.

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la intervención permitirá finalizar pabellones destinados al alojamiento, incorporar nuevas celdas y sumar puestos de vigilancia, lo que contribuirá a optimizar la organización interna de la unidad penal.

Obras proyectadas y nuevas áreas funcionales

El plan incluye también la refuncionalización de un sector anexo dentro del predio penitenciario de Federal, donde se crearán espacios destinados a requisas, visitas y guardia, además de sanitarios específicos. A su vez, se sumará un área de sanidad con consultorios para atención médica, buscando mejorar la asistencia dentro del establecimiento y evitar traslados innecesarios.

Unidad penal de Federal.

Otro de los puntos centrales será la construcción de una cocina equipada con cámara frigorífica, depósitos y sectores para el manejo de residuos. La iniciativa prevé también la incorporación de un espacio destinado a industria, con talleres y zonas semicubiertas para actividades productivas vinculadas al proceso de reinserción social.

Una obra estratégica

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que la intervención representa una inversión estratégica para mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y garantizar mejores condiciones tanto para las personas alojadas como para el personal. En la misma línea, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, remarcó que la ampliación permitirá aliviar la presión sobre otras unidades provinciales y avanzar en un esquema más equilibrado.

Con una superficie total de intervención cercana a los 1.632 metros cuadrados, el proyecto en Federal apunta a consolidar una infraestructura más moderna, con espacios adaptados a las necesidades actuales del servicio penitenciario y a las exigencias operativas que implica el funcionamiento cotidiano del establecimiento.