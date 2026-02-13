Patronato presentó su indumentaria oficial para la temporada 2026 en el estadio Grella

Patronato realizó este viernes la presentación oficial de la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026 de la Primera Nacional, en un acto desarrollado sobre el césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella. La institución mostró los tres modelos que formarán parte del uniforme oficial: la camiseta titular, la alternativa y la remera de arquero, en una jornada que reunió a jugadores, dirigentes y representantes del ámbito político provincial.

El lanzamiento se dio en un contexto marcado por el inicio inminente del torneo y funcionó como una puesta en escena del proyecto deportivo que el club buscará consolidar este año. La actividad incluyó la presencia del plantel profesional y de autoridades institucionales, quienes participaron de la presentación ante hinchas y medios locales.

Una identidad que se refleja en la nueva indumentaria

Desde la institución señalaron que el diseño de la nueva equipación busca reforzar la identidad rojinegra y el vínculo con la ciudad de Paraná. En el caso del modelo alternativo, las franjas diagonales fueron destacadas como un símbolo de movimiento y continuidad, en referencia al río Paraná y al crecimiento histórico del club.

Nueva camiseta de Patronato.

La camiseta titular mantiene los colores tradicionales que identifican a Patronato, mientras que la propuesta alternativa introduce variantes estéticas sin perder la esencia institucional. En tanto, la remera destinada a los arqueros completa la línea oficial que acompañará al equipo durante toda la competencia.

La presentación buscó mostrar la unidad entre la historia del club y la proyección futura, en una temporada que será extensa y con alta exigencia competitiva dentro de la Primera Nacional.

Presencia institucional en el acto

El presidente del club, Adrián Bruffal, encabezó el evento junto a integrantes de la comisión directiva y jugadores del primer equipo. También participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien se sumó a la actividad y vistió la camiseta durante la presentación oficial.

La presencia de autoridades provinciales fue interpretada como un gesto de acompañamiento institucional hacia la entidad, que se prepara para afrontar una nueva campaña con expectativas de protagonismo en el torneo.